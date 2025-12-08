Χατζηδάκης στο Bloomberg: Το deal Ελλάδας-ΗΠΑ αναδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup «υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική», σημείωσε εξάλλου ο Κ. Χατζηδάκης.

Οι πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών εταιρειών για εισαγωγή αμερικανικού LNG στη χώρα, με σκοπό την επανεξαγωγή του στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, «αλλάζουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.

Οι συμφωνίες αυτές «ενισχύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας» και «συμβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», τόνισε, προσθέτοντας πως «αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης επειδή μεταβάλλουν σε σημαντικό βαθμό τον ενεργειακό χάρτη». «Υπάρχουν και κάποιες ιδέες για ακόμη στενότερη ενεργειακή συνεργασία», σημείωσε.

Το Bloomberg σημειώνει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου, την ώρα που η Ευρώπη κινείται προς πλήρη απεξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες. Παράλληλα, η Ουκρανία δίνει μάχη να εξασφαλίσει ενεργειακά αποθέματα για τον χειμώνα μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που κατέστρεψαν πάνω από το μισό της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.

Σε μια ένδειξη ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την εποχή της κρίσης χρέους πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα διεκδικήσει αυτή την εβδομάδα την προεδρία του Eurogroup.

