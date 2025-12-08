ΧΑ: «Έκατσε» στο... πράσινο ο Γενικός Δείκτης, με αυξημένο τζίρο

Συνολικά 25 φορές άλλαξε πρόσημο ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών τη Δευτέρα, σε στενό εύρος διακύμανσης. Αυξημένος στα €257 εκατ. ο συνολικός τζίρος, ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap τα κέρδη των Viohalco και Cenergy.

Συνολικά 25 φορές άλλαξε πρόσημο ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών τη Δευτέρα, σχεδόν στο σύνολό τους πάνω από τις 2.100 μονάδες, πριν κλείσει σε -οριακά- θετικό έδαφος για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση.

Αν και ο καθαρός τζίρος της συνεδρίασης δεν ξεπέρασε τα 180 εκατ. ευρώ, ο συνολικός τζίρος της ημέρας βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα, χάρη στην έντονη δραστηριότητα σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, από το ταμπλό πέρασαν 39 πακέτα συνολικής αξίας 78,62 εκατ. ευρώ. Περίπου τα μισά (16 συναλλαγές) αφορούσαν 208 χιλ. μετοχές της Softweb στην τιμή των 1,82 ευρώ ανά μετοχή, ενώ σε επίπεδο αξίας συναλλαγών το 49% περίπου αφορούσε δύο πακέτα για το 2,26% της Optima Bank (5 εκατ. τεμάχια στα 7,70 ευρώ ανά μετοχή) συνολικής αξίας 38,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Fast Finance, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να δούμε εισηγμένες να ολοκληρώνουν, μέσω πακέτων, το απαιτούμενο free float που έχει ζητήσει το Χρηματιστήριο.

Έτσι, η συνεδρίαση έκλεισε με ενισχυμένο συνολικό τζίρο 257,1 εκατ. ευρώ, ο οποίος δεν θυμίζει σε τίποτα τους τζίρους των αμέσως προηγούμενων ημερών.

Αν και μεμονωμένοι τίτλοι της Λεωφόρου Αθηνών ξέφυγαν από το υποτονικό μοτίβο των προηγούμενων συνεδριάσεων, σε επίπεδο Γενικού Δείκτη η ελληνική αγορά έδειξε ευθυγραμμισμένη με τη στάση αναμονής που υποδηλώνουν οι μικρές και με μικτά πρόσημα διακυμάνσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Κι αυτό, ενόψει της συνεδρίασης της Fed την Τετάρτη, καθώς οι προσδοκίες για μια νέα μείωση επιτοκίων συνεχίζουν να λειτουργούν ως βαρόμετρο για τις διεθνείς αγορές.

Εντός συνόρων, σε τεχνικό επίπεδο ο Γενικός Δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές αντιστάσεις. Όπως σημείωνε σήμερα η Fast Finance, η αγορά πολιορκεί ανοδικά τη ζώνη των 2.115-2.125 μονάδων που, αν κατοχυρωθεί σε εβδομαδιαίο κλείσιμο, τότε δύσκολα το υψηλό έτους στις 2.135 μονάδες θα αποτελέσει εμπόδιο, ενώ παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για κίνηση προς τις 2.250 μονάδες και -μεσοπρόθεσμα- αυξάνονται οι πιθανότητες να αφήσουμε οριστικά πίσω το επίπεδο των 2.000 μονάδων. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή τονίζει ότι είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και ότι καλό είναι η αγορά να παρακολουθείται βήμα προς βήμα.

Για τον Γενικό Δείκτη, η συνεδρίαση της Δευτέρας έκλεισε στις 2.108,30 μονάδες με άνοδο 0,17%, μετά από διακύμανση σε εύρος που δεν ξεπέρασε τις 15 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε και ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος 0,54% στις 2.365,15 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό, συνολικά 68 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 50 που υποχώρησαν και 33 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, οι Viohalco και Cenergy ξεχώρισαν ενισχυμένες 3,13% και 2,43% στα €11,22 και €16,02 αντίστοιχα. Ακολούθησε η Motor Oil με άνοδο 1,74% στα €30,48, ο τίτλος της Τιτάν με κέρδη 1,56% στα €45,50, και η Helleniq Energy ενισχυμένη 1,53% στα 8,63 ευρώ.

Ενισχυμένοι με ποσοστό άνω του 1% ακολούθησαν οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς (+1,42%), Eurobank (+1,39%) και ΔΕΗ (+1,36%), ενώ μικρότερα κέρδη σημείωσαν οι Jumbo (+0,58%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,55%), Aktor (+0,52%), ΕΥΔΑΠ (+0,41%), ElvalHalcor (+0,30%), ΔΑΑ (+0,20%) και Alpha Bank (+0,14%). Αμετάβλητη η μετοχή της Τρ. Κύπρου στα 7,92 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, η Metlen υποχώρησε 2,82% στα 41,30 ευρώ, η Lamda Development 1,79% στα 7,12 ευρώ και η Aegean 1,39% στα 14,16 ευρώ. Στα 18,35 ευρώ το κλείσιμο για τον ΟΠΑΠ (-1,24%), στα 12,84 ευρώ για την Σαράντης (-1,08%), ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Coca-Cola HBC (-0,94%), ΟΤΕ (-0,46%), Optima (-0,25%) και ΕΤΕ (-0,22%).