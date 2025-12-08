Ειδήσεις | Διεθνή

Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ ανοικτά της Ιαπωνίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ ανοικτά της Ιαπωνίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Σεισμός 7,6 βαθμών σημειώθηκε στην Ιαπωνία με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS). Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ιαπωνίας.΄

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:15 τοπική ώρα βράδυ (16:15 ώρα Ελλάδας).

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας. Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο της Ιαπωνίας (JMA). Σύμφωνα με το JMA, το επίκεντρο του σεισμού είναι 80 χλμ στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, με εστιακό βάθος 50 χλμ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ύποπτα» μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις

Πού ανοίγουν νέα καταστήματα Sinsay

Βγάλτε εκπροσώπους κι ελάτε - Κι ο Βελόπουλος στα Μάλγαρα - Κυρανάκης παντού - Μιλάει η Wharton

tags:
Σεισμός
Ιαπωνία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider