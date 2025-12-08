Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ ανοικτά της Ιαπωνίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Σεισμός 7,6 βαθμών σημειώθηκε στην Ιαπωνία με επίκεντρο την περιοχή Μισάουα στην επαρχία Αομόρι, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS). Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ιαπωνίας.΄

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:15 τοπική ώρα βράδυ (16:15 ώρα Ελλάδας).

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας. Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο της Ιαπωνίας (JMA). Σύμφωνα με το JMA, το επίκεντρο του σεισμού είναι 80 χλμ στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, με εστιακό βάθος 50 χλμ.