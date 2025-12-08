Ζελένσκι: Η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσπαθεί να αποσπάσει υποστήριξη μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου σε μια ειρηνευτική προσπάθεια υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο όπου προσπαθεί να αποσπάσει υποστήριξη μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου σε μια ειρηνευτική προσπάθεια υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Στάρμερ: Τα ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία, καθώς συναντήθηκε σήμερα στο Λονδίνο με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η συνάντηση είχε ως στόχο να συσπειρώσει τους συμμάχους για υποστήριξη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την πίεση στο Κίεβο ώστε να αποδεχθεί την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

