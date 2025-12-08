Κομισιόν: Η Meta αλλάζει το μοντέλο διαφημίσεων μετά το πρόστιμο ύψους 200 εκατ. ευρώ

Είναι η πρώτη φορά που προσφέρεται μια τέτοια επιλογή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta.

Η Meta θα προσφέρει στους χρήστες του Facebook και του Instagram μια εναλλακτική επιλογή που θα εμφανίζει λιγότερες εξατομικευμένες διαφημίσεις, αποτρέποντας ενδεχομένως μια νέα σύγκρουση με την ΕΕ, μετά την επιβολή προστίμου ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η πρώτη φορά που προσφέρεται μια τέτοια επιλογή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta. Η Meta θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαλέγουν: είτε να συγκατατίθενται στην κοινοποίηση όλων των δεδομένων τους και να βλέπουν πλήρως εξατομικευμένες διαφημίσεις, είτε να επιλέγουν να κοινοποιούν λιγότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να εκτίθενται σε λιγότερο εξατομικευμένες διαφημίσεις. Η Meta θα προσφέρει αυτές τις νέες επιλογές στους χρήστες στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026.

Προηγήθηκε στενός διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και της Meta, αφότου η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Meta παραβίαζε την πράξη για τις ψηφιακές αγορές και, τον Απρίλιο του 2025, εξέδωσε απόφαση μη συμμόρφωσης της Meta όσον αφορά τις επιλογές των χρηστών.

Αφού τεθεί σε εφαρμογή, η Επιτροπή θα ζητήσει ανατροφοδότηση και στοιχεία από τη Meta και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον αντίκτυπο αυτού του νέου διαφημιστικού μοντέλου και τον βαθμό στον οποίο το επιλέγουν οι χρήστες.

Οι χρήστες και οι χρήστριες στην ΕΕ πρέπει να έχουν ολοκληρωμένη και ουσιαστική επιλογή, όπως είναι δικαίωμά τους βάσει της πράξης για τις ψηφιακές αγορές.