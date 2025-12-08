Πολιτική | Διεθνή

Μακρόν: Οι κυρώσεις πλήττουν την ρωσική οικονομία

Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι «επιφυλακτικός» σχετικά με ορισμένες πτυχές της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρωσική οικονομία αρχίζει να υποφέρει μετά το τελευταίο πακέτο των κυρώσεων δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, πριν τις συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Λονδίνο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι «επιφυλακτικός» σχετικά με ορισμένες πτυχές της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μιλώντας έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ 10 πριν την συνάντηση με τους ηγέτες της Ουκρανίας, Βρετανίας και Γαλλίας, ο Μερτς είπε ότι είναι «επιφυλακτικός σε σχέση με ορισμένες από τις λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που έρχονται από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά πρέπει να μιλήσουμε γι αυτές, γι αυτό είμαστε εδώ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

