Wall Street: O κλάδος που εκτοξεύεται λόγω του «AI boom»

Την ώρα που κάποιες «γωνίες» της αγοράς ενέργειας προκαλούν αμφιβολίες, πολλοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία στην Wall Street που στοιχηματίζουν ότι δεν θα παγιδευτεί σε φούσκα.

H άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται μόνιμα στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφενός γιατί ώθησε τους δείκτες σε πολλαπλά ρεκόρ τη φετινή χρονιά και αφετέρου γιατί κάνει τις αγορές να ανησυχούν μήπως η αποτίμηση των μετοχών είναι υπερβολική, με το «AI bubble» να ανακύπτει σε κάθε συζήτηση των επενδυτών καθώς προσπαθούν να προβλέψουν τι μέλλει γενέσθαι.

Το κεφάλαιο «Τεχνητή Νοημοσύνη» είναι τόσο μεγάλο που έχει πολλαπλασιαστική επιρροή στην αγορά, δίνοντας ώθηση στις μετοχές και άλλων κλάδων. Μετά την πυρηνική και γεωθερμική ενέργεια, πλέον έρχεται να προστεθεί ακόμα ένας. Αυτός των ηλεκτρικών δικτύων, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν υλικό και λογισμικό ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες που διατηρούν το ηλεκτρικό δίκτυο σε λειτουργία έχουν δει τις αποτιμήσεις τους να αυξάνονται φέτος.

Την ώρα που κάποιες «γωνίες» της αγοράς ενέργειας προκαλούν αμφιβολίες, πολλοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία στην Wall Street που στοιχηματίζουν ότι δεν θα παγιδευτεί σε μια φούσκα: οι μετοχές τεχνολογίας δικτύου.

Παρά τα κέρδη περίπου 30% σε ολόκληρο τον κλάδο φέτος, οι μετοχές τεχνολογίας δικτύου παραμένουν ένας ελκυστικός στόχος, σύμφωνα με τον Στιβ Τούσα, διευθύνοντα σύμβουλο και ανώτερο αναλυτή μετοχών στην JPMorgan Chase & Co.

Η τεχνολογία δικτύου περιλαμβάνει μια σειρά από κατασκευαστές υλικού και προγραμματιστές λογισμικού, καθώς και εγκαταστάτες μπαταριών σε κλίμακα κοινής ωφέλειας. Ο Τούσα τονίζει ότι οι επενδυτές θα ήταν καλό να επωφεληθούν από μικρές πτώσεις στις τιμές των μετοχών.

«Οποιαδήποτε υποχώρηση αποτελεί ευκαιρία αγοράς σε αυτό το στάδιο», τονίζει ο Τούσα.

Το Bloomberg αναφέρεται για παράδειγμα στην Vertiv Holdings, η οποία παρέχει λύσεις μικροδικτύων και αποθήκευσης ενέργειας σε κέντρα δεδομένων. Ενώ η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει αυξηθεί περίπου κατά 60% φέτος και διαπραγματεύεται με «αρκετά σημαντικό premium» σε σχέση με τον S&P, η ανάπτυξή τους «δικαιολογεί» το premium, είπε.

Άλλες μετοχές τεχνολογίας δικτύων έχουν επίσης σημειώσει μεγάλα κέρδη φέτος, αντικατοπτρίζοντας την άνθηση των κέντρων δεδομένων. Οι κορεάτες κατασκευαστές μετασχηματιστών Hyosung Heavy Industries και LS Electric έχουν ηγηθεί αυτών των κινήσεων, σημειώνοντας άνοδο περίπου 400% και 230% αντίστοιχα φέτος.

Στις ΗΠΑ, η μετοχή του κατασκευαστή συστημάτων μετατροπέων SolarEdge Technologies έχει υπερδιπλασιαστεί σε αξία, ενώ η εταιρεία μηχανικών Willdan Group διαπραγματεύεται σε επίπεδα ρεκόρ.

«Δεν πρόκειται μόνο για την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Τιμ Τσαν, επικεφαλής έρευνας βιωσιμότητας για την Ασία-Ειρηνικό εκτός Ιαπωνίας στην Morgan Stanley. «Η ζήτηση ενέργειας στο σύνολό της αυξάνεται» τόνισε.

Στην Fidelity International, η άποψη είναι ότι τώρα υπάρχει «μια πολύ μακρά, διαρθρωτική αλλαγή», λέει ο Γκάμπριελ-Γουίλσον Ότο, επικεφαλής της στρατηγικής βιώσιμων επενδύσεων της Fidelity.

Οι παγκόσμιες δαπάνες για το δίκτυο αναμένεται να αυξηθούν κατά 16% φέτος στα 479 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του BloombergNEF, και αναμένεται να ανέλθουν στα 577 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027.

Η ζήτηση ενέργειας για κέντρα δεδομένων προβλέπεται επίσης να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, με κάθε νέο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας να χρειάζεται να συνδεθεί στο δίκτυο.

Ο δείκτης Nasdaq OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure, ένας κύριος δείκτης παρακολούθησης εταιρειών με επιχειρηματική έκθεση σε υποδομές δικτύου, έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος, ξεπερνώντας άλλους σημαντικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ο Nasdaq 100, ο οποίος περιλαμβάνει την Nvidia, την Apple και την Microsoft, έχει αυξηθεί κατά περίπου 22% κατά την περίοδο. Ο δείκτης δικτύου διαπραγματεύεται με 21 φορές τα μελλοντικά κέρδη, γεγονός που τον καθιστά φθηνότερο από τον Nasdaq 100.

Βεβαίως, οι μετοχές τεχνολογίας δικτύου υποχώρησαν και αυτοί όταν οι φόβοι για φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης κατέκλυσαν τις αγορές τον περασμένο μήνα. Και δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ο τομέας θα ξεπεράσει μια πιθανή επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Το ηλεκτρικό δίκτυο εξακολουθεί να είναι ένας διαρθρωτικός νικητής το 2026», δήλωσε η Λίζα Οντέτ, ιδρύτρια και επικεφαλής επενδύσεων της Tall Trees Capital Management LP, αμερικανικό hedge fund με έδρα το οποίο ειδικεύεται στην ενεργειακή μετάβαση. Αλλά πολλά καλά νέα έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στο φετινό ράλι των μετοχών, είπε. Οι επενδυτές θα πρέπει να «είναι πολύ επιλεκτικοί όσον αφορά την αποτίμηση και την κυκλικότητα», προειδοποίησε.

Ο Άλεξ Ντάρντεν, ο οποίος ηγείται των επενδύσεων σε υποδομές στην Αμερική για την παγκόσμια εταιρεία ιδιωτικών αγορών EQT Partners Inc., δήλωσε ότι ακόμη και αν υπήρχε κάποια δημοσιότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η λίστα των ευνοϊκών εξελίξεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υποδομές δικτύου ιστορικά υποεπενδύονται δημιουργεί «σημαντικές ευκαιρίες».

Και «δεν είναι μόνο μια ευκαιρία του 2026», δηλώνει ο Ντάρντεν. «Πρόκειται για έναν πολυετή, πιθανώς πολυδεκαετή επενδυτικό κύκλο στον οποίο μπαίνουμε τώρα.»