Κέρδη στις ευρωαγορές - Άλμα 7% για την Stellantis

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε οριακά 0,08% στις 576,14 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 πρόσθεσε 0,24% στις 5.699 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 23.709 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,16% στις 8.087 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,14% στις 9.688 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σκαρφάλωσε 0,02% στις 43.365 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ανήλθε με +0,76% στις 16.590 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Hugo Boss έκανε «βουτιά» 9,86% αφότου προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις της θα πέσουν το επόμενο έτος καθώς θα ξεκινήσει μια στρατηγική αναθεώρηση, πριν επιστρέψει στην ανάπτυξη από το 2027. Η εταιρεία αναμένει ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων θα κυμανθούν μεταξύ 300 εκατομμυρίων ευρώ και 350 εκατομμυρίων ευρώ το 2026, ενώ οι πωλήσεις θα μειωθούν βραχυπρόθεσμα λόγω ανάκαμψης το 2027.

Επιπλέον, πτώση 5,71% κατέγραψε η μετοχή της Eutelsat, ο όμιλος δορυφόρων που κατά πολλούς θεωρείται η απάντηση της Ευρώπης στην Starlink του Έλον Μασκ, μετά από δημοσίευμα ότι η ιαπωνική εταιρεία SoftBank μείωσε το μερίδιό της στην γαλλική εταιρεία. Συγκεκριμένα, η μετοχή υποχωρεί σχεδόν 7% στο Χρηματιστήριο του Παρισιού. Την πτώση πυροδότησε δημοσίευμα του Reuters, που αναφέρει ότι η SoftBank πούλησε 36 εκατομμύρια δικαιώματα, που αντιστοιχούν σε περίπου 26 εκατομμύρια μετοχές και περίπου το μισό μερίδιό της στον πάροχο δορυφορικού internet.

Στον αντίποδα, άλμα 8,86% σημείωσε η μετοχή της Inditex σε υψηλό εννέα μηνών, στον απόηχο της ανακοίνωσης ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για την έναρξη του τέταρτου τριμήνου, καθώς ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 10,6% τον Νοέμβριο, αφού δέχτηκαν ώθηση από την Black Friday. Ο γίγαντας του fast-fashion ανακοίνωσε επίσης ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο έως τις 31 Οκτωβρίου, με τις πωλήσεις να καταγράφουν άνοδο 8,4%, αγγίζοντας τα 9,8 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τα 9,69 δισ. ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ακόμη, η μετοχή της Stellantis ενισχύθηκε 7,7% μετά την αναβάθμισή της από την UBS με σύσταση «buy».

Στα επιχειρηματικά, η Prada ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Versace, σε ένα deal που αναμένεται να ταρακουνήσει το χώρο της μόδας. Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την εξαγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings, έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξαγορά έγινε μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestry λόγω ανησυχιών από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού. Ο γάμος των δύο ιταλικών οίκων θα δημιουργήσει έναν ιταλικό όμιλο ειδών πολυτελείας με κύκλο εργασιών άνω των 6 δισ. ευρώ ικανό να ανταγωνισθεί τους γίγαντες του τομέα LVMH και Kering.