Inditex: Αύξηση 10,6% στις πωλήσεις Νοεμβρίου με ώθηση από Black Friday

Πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών η έναρξη του τέταρτου τριμήνου για την μητρική της Zara. Σε υψηλό 9μηνου η μετοχή.

Ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για την έναρξη του τέταρτου τριμήνου η Inditex, μητρική της Zara, καθώς ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 10,6% τον Νοέμβριο, αφού δέχτηκαν ώθηση από την Black Friday.

Σύμφωνα με το Reuters, η ισχυρή αύξηση πωλήσεων στο διάστημα 1 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου αποτελεί επιτάχυνση σε σχέση με το ποσοστό αύξησης 8,4% του τρίτου τριμήνου. Πρόκειται για ενθαρρυντικό σημάδι για την περίοδο Νοεμβρίου έως Ιανουαρίου, η οποία είναι η κορυφαία σε έσοδα για την εταιρεία.

Η μετοχή της Inditex καταγράφει άλμα σχεδόν 7,6%, φτάνοντας σε υψηλό εννέα μηνών.

Ο γίγαντας του fast-fashion ανακοίνωσε επίσης ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο έως τις 31 Οκτωβρίου, με τις πωλήσεις να καταγράφουν άνοδο 8,4%, αγγίζοντας τα 9,8 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τα 9,69 δισ. ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Τα μικτά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 6,2% στα 6,1 δισ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να φτάνει το 62,2%, από 58,3% το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου επιτεύχθηκαν παρά τον ασυνήθιστα ζεστό Οκτώβριο σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ο οποίος πιθανόν επηρέασε δυσμενώς τις πωλήσεις ακριβότερων φθινοπωρινών και χειμερινών ειδών όπως μπουφάν και παλτά.

Μετά από περίπου τρία χρόνια έντονης ανόδου, η μετοχή της Inditex έχει «κολλήσει», καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανή επιβράδυνση της ανάπτυξης των πωλήσεων. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 1% από την αρχή του έτους.

Η Inditex διέθετε 5.528 καταστήματα παγκοσμίως σε όλες τις μάρκες της έως τις 31 Οκτωβρίου, μειωμένα από 5.667 ένα χρόνο νωρίτερα.

