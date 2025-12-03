Πολιτική | Ελλάδα

Τσίπρας: Δεν είμαι αμετανόητος, είμαι υπερήφανος - Live η ομιλία στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Πλήθος κόσμου, πολίτες, στελέχη και φίλοι του χώρου δίνουν το «παρών» στο «Παλλάς».

«Δεν είμαι αμετανόητος, είμαι υπερήφανος», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

«Η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές, δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης σε αυτό τον τόπο», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Πλήθος κόσμου, πολίτες, στελέχη και φίλοι του χώρου δίνουν το «παρών» στο «Παλλάς», ενώ στην αίθουσα βρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, σχεδόν σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ και τα περισσότερα στελέχη της Νέας Αριστεράς.

