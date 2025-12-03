Τσίπρας: Δεν είμαι αμετανόητος, είμαι υπερήφανος - Live η ομιλία στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Πλήθος κόσμου, πολίτες, στελέχη και φίλοι του χώρου δίνουν το «παρών» στο «Παλλάς».

«Δεν είμαι αμετανόητος, είμαι υπερήφανος», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

«Η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές, δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης σε αυτό τον τόπο», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

