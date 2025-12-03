Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Versace από την Prada

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Versace ανακοίνωσε η Prada, σε ένα deal που αναμένεται να ταρακουνήσει το χώρο της μόδας.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Versace ανακοίνωσε η Prada, σε ένα deal που αναμένεται να ταρακουνήσει το χώρο της μόδας.

Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την εξαγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings, έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εξαγορά έγινε μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestry λόγω ανησυχιών από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού.

Ο Λορέντζο Μπερτέλι, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Μιούτσια Πράντα και Πατρίτσιο Μπερτέλι, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Versace μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση, ένα deal που η Prada επεδίωκε εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είχαν γίνει ήδη επαφές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID, υπήρξαν συζητήσεις και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία δεν προχώρησε λόγω προβλημάτων με τον ανταγωνισμό, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία» τόνισε ο Μπερτέλι.

Ο γάμος των δύο ιταλικών οίκων θα δημιουργήσει έναν ιταλικό όμιλο ειδών πολυτελείας με κύκλο εργασιών άνω των 6 δισ. ευρώ ικανό να ανταγωνισθεί τους γίγαντες του τομέα LVMH και Kering.

Το deal αναμένεται να ισχυροποιήσει την Prada, δίνοντάς της σημαντική ώθηση στον ανταγωνισμό με τη γαλλική LVMH, ιδιοκτήτρια πολυτελών εμπορικών σημάτων όπως η Louis Vuitton, η Moët & Chandon και η Hennessy.

Η ιστορία της Prada ξεκινά το 1913 όταν ιδρύθηκε και πήρε το όνομά της από την οικογένεια του ιδρυτή της Μάριο Πράντα. Αρχικά πωλούσε εισαγόμενα αγγλικά ζωικά είδη πριν μεταβεί σε αδιάβροχα νάιλον υφάσματα τη δεκαετία του 1970 υπό την ηγεσία της εγγονής του Μάριο, Μιουτσία Πράντα και του συζύγου της Πατρίτσιο Μπερτέλι. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η Prada είχε γίνει γνωστή ως μάρκα πολυτελείας, ένας χαρακτηρισμός που πιστώνεται στην πρωτοτυπία των σχεδίων της. Η Versace, η οποία ιδρύθηκε το 1978 από τον Τζιάνι Βερσάτσε στο Μιλάνο, είναι γνωστή για την τολμηρή αισθητική της.

Τον Απρίλιο ο Μπερτέλι είχε δηλώσει ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: ότι δεν ήταν πολύ επικίνδυνη οικονομικά και ότι αξίζει, δεδομένου ότι η μάρκα ανήκει στις κορυφαίες παγκοσμίως σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας. Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο τιμόνι της μάρκας.