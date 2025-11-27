Μικρή πτώση για τον χρυσό με το βλέμμα στη Fed

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει κατά 5% από το ρεκόρ των 4.381,21 δολαρίων που σημείωσε στις 20 Οκτωβρίου.

Υποχώρησε από το υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων την Πέμπτη ο χρυσός, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από την Fed στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot έχασε 0,2% και ανήλθε στα 4.156,89 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου που με πτώση 0,3% βρέθηκαν στα 4.153,6 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,2% στα 53,44 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 1,2% στα 1.608,02 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 1,1% στα 1.438,57 δολάρια. «Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η κατοχύρωση κερδών που ξεκίνησε με την πτώση του Οκτωβρίου θα συνεχιστεί, καθώς η σκόνη της δεν έχει ακόμη κατακαθίσει πλήρως», τόνισε ο αναλυτής της Julius Baer, Κάρστεν Μένκε.

«Οι παράγοντες που θεωρούμε ευνοϊκούς για την αγορά του χρυσού παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης της επιβράδυνσης της ανάπτυξης των ΗΠΑ, η οποία οδηγεί σε χαμηλότερα επιτόκια και ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ, διαρκή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια και συνεχιζόμενες ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες», πρόσθεσε.

Ο χρυσός αποδυναμώνεται 5% από το ρεκόρ των 4.381,21 δολαρίων που σημείωσε στις 20 Οκτωβρίου, αλλά γενικά διαπραγματεύεται πάνω από το κρίσιμο επίπεδο των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα είναι 85%, σε σύγκριση με μόλις 30% την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.