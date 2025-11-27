Wood: Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα για όσους αναζητούν μερισματικές αποδόσεις

Παρά τις υψηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με προηγούμενα έτη, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και ευκαιρίες για επενδυτές που αναζητούν υψηλές μερισματικές αποδόσεις, αναφέρει σε ανάλυσή της η Wood.

Οι αναλυτές του οίκου σε έκθεσή τους για τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, τονίζουν ότι Ελλάδα διατηρεί σταθερό και ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, με τις προοπτικές ανάπτυξης να στηρίζονται σε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα και ανθεκτική εγχώρια κατανάλωση.

Το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται σύμφωνα με τον οίκο να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,1% το 2025 και στο 2,2% το 2026, με ώθηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά, προσεγγίζοντας το 2,4% έως το 2027, με την ανεργία να συνεχίζει την καθοδική της πορεία. «Οι δημοσιονομικές προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, καθώς η χώρα διατηρεί πρωτογενή πλεονάσματα και παρουσιάζει σταθερή πτώση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ» σχολιάζει η Wood.

Top-picks

Στις κορυφαίες επιλογές μεταξύ όλων των αγορών που καλύπτει η ανάλυση της Wood περιλαμβάνονται τρεις ελληνικές μετοχές, η Aegean, ο ΟΤΕ και η Τρ. Κύπρου, ενώ στα κορυφαία ελληνικά picks περιλαμβάνονται επίσης οι τίτλοι των Helleniq Energy, Motor Oil και Trade Estates.

Για την Aegean ο οίκος δίνει σύσταση buy και τιμή-στόχο 16 ευρώ, κάνοντας λόγο για μια εισηγμένη με ισχυρές ταμειακές ροές, ισχυρό ισολογισμό και ευνοϊκές προοπτικές ζήτησης που ενισχύουν το επενδυτικό/ μερισματικό της αφήγημα.

Για τον OTE ο οίκος δίνει σύσταση buy και τιμή-στόχο 20,3 ευρώ, εκτιμώντας ότι θα εμφανίσει μερισματικές αποδόσεις 9%-10% την περίοδο 2026-202727, οι οποίες υποστηρίζονται από ισχυρές προοπτικές ελεύθερων ταμειακών ροών, σταθερό EBITDA και την πρόσφατη πώληση του ζημιογόνου ρουμανικού τμήματος.

Για την Τράπεζα Κύπρου ο οίκος δίνει σύσταση buy και τιμή-στόχο 9,34 ευρώ. Ο οίκος υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, και το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντικό discount σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Εκτιμά δε ότι η τράπεζα έχει περιθώριο τόσο για περαιτέρω ανατιμολόγηση όσο και για ισχυρή παραγωγή κερδών.

Για τη Helleniq Energy ο οίκος δίνει σύσταση hold και τιμή-στόχο 8,8 ευρώ, κάνοντας λόγο για έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο υψηλής απόδοσης, που προσφέρει περίπου 9% μερισματική απόδοση για το 2025. Οι αναλυτές της Wood υπογραμμίζουν ότι η εισηγμένη εμφανίζει ένα διατηρήσιμο μερισματικό προφίλ που την καθιστά μία από τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης με την υψηλότερη απόδοση στην Ελλάδα.

Για τη Motor Oil ο οίκος δίνει σύσταση buy και τιμή-στόχο 31,5 ευρώ. Οι αναλυτές της Wood τονίζουν τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της εισηγμένης, την οποία χαρακτηρίζουν ως μια σταθερή επιλογή εντός του ελληνικού ενεργειακού οικοσυστήματος.

Για την Trade Estates ο οίκος δίνει σύσταση hold και τιμή-στόχο 1,7 ευρώ, επισημαίνοντας ότι τα μεγέθη της εισηγμένης ωφελούνται από την ισχυρή αύξηση των ενοικίων, ενώ υπογραμμίζεται ότι τα κέρδη της έχουν υπεραποδώσει έναντι των προσδοκιών.