Ισραήλ: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα

IDF / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα.

Το Ισραήλ παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το φέρετρο, το οποίο παραδόθηκε στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, «θα μεταφερθεί στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν κατευθυνθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για την ταυτοποίηση της σορού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων: δυο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, που παραμένουν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

