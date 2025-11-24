Novo Nordisk: «Βουτιά» για τη μετοχή μετά την αποτυχία δοκιμής για το Αλτσχάιμερ

Η θεραπεία οδήγησε πράγματι σε βελτίωση ορισμένων φυσιολογικών δεικτών που συνδέονται με την νόσο Αλτσχάιμερ, ωστόσο αυτό δεν μεταφράστηκε σε επιβράδυνση της επιδείνωσης της νόσου.

Αποτυχημένες αποδείχθηκαν δύο δοκιμές μίας εκδοχής του Ozempic σε χάπι της Novo Nordisk στην επιβράδυνση των συμπτωμάτων του Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή βάζει προς το παρόν «φρένο» στις προσπάθειές της να ανοίξει μία νέα αγορά για το επιτυχημένο της φάρμακο απώλειας βάρους.

Η μελέτη εξέτασε κατά πόσο η σεμιγλουτίδη, η ουσία που περιέχεται στα Ozempic και Wegovy μπορεί να επιβραδύνει τα συμπτώματα της νόσου.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της εταιρείας έφτασε να καταγράφει «βουτιά» σχεδόν 9% στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης την Δευτέρα. Σημειώνεται ότι η αξία της μετοχής της έχει μειωθεί πάνω από 50% φέτος, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητα της στην ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της παχυσαρκίας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μετά τα εν λόγω αποτελέσματα, η δανέζικη φαρμακευτική αποφάσισε να αναστείλει την προγραμματισμένη επέκταση των κλινικών μελετών.

Η νόσος Αλτσχάιμερ που επιφέρει κατάπτωση των γνωστικών λειτουργιών, απώλεια μνήμης και αλλαγές στην προσωπικότητα, αποτελεί μία ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή στην ανάπτυξη φαρμάκων, ενώ σύμφωνα με την Novo Nordisk οι μελέτες είναι υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, η ανταμοιβή θα ήταν μεγάλη καθώς πρόκειται για μία αγορά που μπορεί να αποφέρει έως και 5 δισ. δολάρια επιπλέον ετήσια έσοδα, αναφέρουν αναλυτές της Morgan Stanley.

«Θεωρήσαμε ότι είχαμε την ευθύνη να διερευνήσουμε τη δυναμική της σεμαγλουτίδης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Martin Holst Lange, επιστημονικός διευθυντής της Novo Nordisk. Η θεραπεία οδήγησε πράγματι σε βελτίωση ορισμένων φυσιολογικών δεικτών που συνδέονται με την νόσο Αλτσχάιμερ, ωστόσο αυτό δεν μεταφράστηκε σε επιβράδυνση της επιδείνωσης της νόσου.

Η δανική φαρμακευτική εταιρεία αγωνίζεται να ανακτήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της παχυσαρκίας, και έτσι οποιαδήποτε απόδειξη ότι το Wegovy έχει επίδραση στην πιο κοινή μορφή άνοιας θα μπορούσε να της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του Zepbound της Eli Lilly.