Η Eurobank στις κορυφαίες επιλογές της Deutsche Bank μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών

Οι αναλυτές της DB κατατάσσουν τη Eurobank μεταξύ των τραπεζών με την υψηλότερη δημιουργία αξίας σε όλη τη Ευρώπη.

Η Eurobank είναι μία εκ των έξι κορυφαίων επιλογών της Deutsche Bank μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζικών για το 2026, έτος που οι αναλυτές της DB χαρακτηρίζουν ως έτος ανάπτυξης.

Η DB δίνει σύσταση «buy» και τιμή-στόχο 3,85 ευρώ για τη μετοχή της Eurobank, σχολιάζοντας ότι η ελληνική τράπεζα διαθέτει έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει την πιστωτική της επέκταση, καθώς και το γεγονός ότι είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα με αξιοσημείωτη έκθεση σε υψηλή ανάπτυξη και εκτός συνόρων. Για το 2026, το 45% των εσόδων και το 33% της πιστωτικής επέκτασης αναμένεται να προέλθει από τις διεθνείς της δραστηριότητες, εκτιμούν οι αναλυτές της Deutsche Bank. Υπογραμμίζουν επίσης την ανθεκτική αύξηση της καθαρής της κερδοφορίας, στην οποία συμβάλλει και η εξαγορά της Eurolife, κατατάσσουν δε τη Eurobank μεταξύ των τραπεζών με την υψηλότερη δημιουργία αξίας σε όλη τη Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η Eurobank και η Erste Group παραμένουν στη λίστα των top-picks της Deutsche Bank, καθώς σε αυτή προστέθηκαν οι Bank of Ireland, Barclays, Commerzbank και Monte dei Paschi, ενώ αφαιρέθηκαν οι UBS και BPER Banca.

Οι αναλυτές της DB σχολιάζουν ακόμη ότι τα top-picks τους αναμένεται να επιτύχουν αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους (NII) υψηλότερη από τον μέσο όρο του κλάδου, ενώ ειδικά οι Erste Group και Eurobank είναι αυτές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική αύξησης του όγκου εργασιών.