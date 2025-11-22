Stress test για το μέλλον της Wall Street η πορεία του Bitcoin

Από το ιστορικό υψηλό των 126.272,76 δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου η ναυαρχίδα των crypto έχει επιδοθεί σε βουτιά 33%. Ισχυρή μεταβλητότητα στη Wall Street.

Βαρόμετρο αποτελέσει η πορεία του Bitcoin για την Wall Street σύμφωνα με ειδικούς που επισημαίνουν πως παρά τις πιέσεις που έχει υποστεί η χρηματιστηριακή αγορά από τις αρχές Νοεμβρίου, η τιμή της ναυαρχίδας των crypto έχει σημειώσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση. Από το ιστορικό υψηλό των 126.272,76 δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου, πλέον έχει επιδοθεί σε βουτιά 33%.

Διαπραγματεύτηκε στα 84.535 δολάρια το απόγευμα της Παρασκευής, σε χαμηλό επταμήνου (από τις 18 Απριλίου), σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones με απώλειες 2,1%. Το γεγονός ότι το BTC διορθώνει ξέφρενα έκανε ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά να ανησυχούν καθώς η συσχέτιση μεταξύ μετοχών και κρυπτονομισμάτων αυξάνεται. Εν τω μεταξύ, οι δημοφιλείς δείκτες κλίματος τόσο για τις μετοχές όσο και για το Bitcoin συνέχισαν να δείχνουν προειδοποιητικά σημάδια, παρά την χθεσινή ανάκαμψη.

Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για τους επενδυτές στο μέλλον. Το μεγάλο ερώτημα που έρχεται την επόμενη εβδομάδα είναι αν το Βitcoin θα συνεχίσει να χρησιμεύει ως καταλύτη για τους εισηγμένους τίτλους, τόνισε η Χαρντίκα Σάι, οικονομική στρατηγική αναλύτρια στην Fundstrat Global Advisors. Οι μετοχές και το Βitcoin δεν κινούνται πάντα παράλληλα, αλλά ορισμένοι στη Wall Street να αναρωτιούνται θα συνεχίσει η συσχέτιση με την ταυτόχρονη «κατρακύλα».

«Έχω την τάση να βλέπω το Bitcoin ως δείκτη ψυχολογίας, και τελευταία υπάρχει τόσο κακό κλίμα παντού. Το θέμα εδώ είναι ότι το Bitcoin είναι το πρότυπο του κακού κλίματος. Αυτό μας δείχνει αυτή τη στιγμή», υπογράμμισε μιλώντας στο MarketWatch. Μακροπρόθεσμα, οι μετοχές τείνουν να διαπραγματεύονται με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη, αλλά σε μια περίοδο εβδομάδων ή μηνών, το κλίμα συχνά βρίσκεται στη θέση του οδηγού, πρόσθεσε.

«Όταν δείτε την στροφή του Bitcoin, αυτό ίσως θα πρέπει να σας δώσει κάποια εμπιστοσύνη ότι η αγορά μετοχών μπορεί επίσης να τα καταφέρει», τόνισε η Κέιτι Στόκτον, ιδρύτρια της Fairlead Strategies, στο MarketWatch. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών: Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, οι αγοραστές επέστρεψαν στην χρηματιστηριακή αγορά την Παρασκευή. Κάθε φορά, η μεταβλητότητα επέστρεφε την επόμενη εβδομάδα.

Κάποιοι στη Wall Street ανέφεραν έναν κοινό παρονομαστή που οδηγεί τις συναλλαγές σε Bitcoin και ορισμένες μετοχές, κυρίως σε κερδοσκοπικά παιχνίδια όπως αυτά που επικεντρώνονται στην κβαντική υπολογιστική. Η ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ υποχωρεί τελευταία, εξήγησε ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος στην Interactive Brokers.

Τα αποθεματικά στο τραπεζικό σύστημα μειώνονται ενώ, η χρήση της μόνιμης διευκόλυνσης repo της Fed - που θεωρείται ως μια παροχή ρευστότητας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναζητούν βραχυπρόθεσμα μετρητά για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους - αυξήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου. «Η συνολική αδυναμία στον χώρο των κρυπτονομισμάτων υποδηλώνει μια υποχώρηση της προσφοράς, η οποία προμηνύει ελαφρύτερες αγοραστικές δυνάμεις για τις αμερικανικές μετοχές βραχυπρόθεσμα» ανέφερε.