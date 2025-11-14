Απώλειες 1% στις ευρωαγορές με βαρίδι την τεχνολογία

Υπό τον αρνητικό βηματισμό των Big Tech στη Wall Street τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Απότομη πτώση δέχτηκαν οι ευρωαγορές την Παρασκευή, καθώς οι ανησυχίες για μια φούσκα στην ΑΙ και την παγκόσμια οικονομία κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ο Stoxx 600 υποχώρησε 1,01% στις 574,82 μονάδες, ενώ ο περιφερειακός δείκτης Stoxx Technology υποχώρησε κατά 1,4%, ακολουθώντας τις απώλειες στη Wall Street, όπου οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών υπέστησαν επιδόθηκαν σε ευρύ sell-off.

Ο Eurostoxx 50 απώλεσε 0,80% στις 5.696 μονάδες. Στους άλλους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 0,64% στις 23.887 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,76% στις 8.170 μονάδες. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 αποδυναμώθηκε -1,11% και στις 9.698 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 1,7% στις 43.994 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κατρακύλησε 1,36% στις 16.351 μονάδες.

Στα ταμπλό, η μετοχή της Infineon έχασε 1,64%, η SAP πέτυχε πτώση 3,2%, και η BE Semiconductor απώλεσε 1,8%, όντας μεταξύ των μετοχών τεχνολογίας με τις χειρότερες επιδόσεις την Παρασκευή. Ο τίτλος της δανέζικης φαρμακευτικής εταιρείας απώλειας βάρους Novo Nordisk κατρακύλησε 2,4%, αφού οι μέτοχοι ψήφισαν να αντικαταστήσουν τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ της σε μια αναδιάρθρωση της ηγεσίας της εταιρείας. Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται επίσης στην παγκόσμια οικονομία.

Η μετοχή της γερμανικής ασφαλιστικής Allianz ενισχύθηκε 2%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ρεκόρ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ενισχυμένα από τη διψήφια αύξηση των λειτουργικών κερδών στο τρίτο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 12,6% στα 4,4 δισ. ευρώ με την εταιρεία να δηλώνει ότι αναμένει να επιτύχει λειτουργικά κέρδη τουλάχιστον 17 δισ. ευρώ φέτος, τα οποία βρίσκονται στο ανώτερο όριο του εύρους των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος.

Οι αναλυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους επίσης στην Κίνα, όπου περισσότερο από το αναμενόμενο επιβραδύνθηκε η οικονομική δραστηριότητα στις αρχές του τέταρτου τριμήνου, με μια άνευ προηγουμένου πτώση στις επενδύσεις και μια βραδύτερη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής να επιβαρύνουν την υποτονική κατανάλωση. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 1,7% τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ένα ρεκόρ πτώσης για την περίοδο.

Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν έως και 12% τον Οκτώβριο, επεκτείνοντας το πτωτικό σερί τους για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,9% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, η μικρότερη αύξηση από την αρχή του τρέχοντος έτους. Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg ήταν για αύξηση 5,5%.