Χατζηδάκης: Οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026

Νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, αλλά και το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που είχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ύψους 16 δισ. ευρώ, περιλαμβάνουν οι 11 δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το 2026, που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας απόψε στην εκδήλωση για τα 110 χρόνια από την ίδρυση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το 1916.

Στο πλαίσιο των 11 δεσμεύσεων εντάσσεται επίσης η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, «με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή πολύ σύντομα», καθώς και το εγχείρημα ΜΙΤΟΣ, που στόχος είναι να κάνει πιο απλές 4.050 διαδικασίες, με τη χρήση -μεταξύ άλλων- Τεχνητής Νοημοσύνης.

Περαιτέρω επιτάχυνση της δικαιοσύνης και 49 δισ. για το 2028-2034

Προβλέπονται παράλληλα η προώθηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων, αρχής γενομένης από τον τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη βιομηχανία, η περαιτέρω επιτάχυνση της δικαιοσύνης, με στόχο το 2027 η Ελλάδα να έχει φτάσει στον μέσο όρο της ΕΕ (650 ημέρες) για την ολοκλήρωση μιας δίκης, η διαπραγμάτευση ενός «γενναίου» πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ύψους 49 δισ. ευρώ για το 2028-2034 (χωρίς να περιλαμβάνονται τα δάνεια τύπου RRF και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας), η εντονότερη παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη στήριξη των ΜΜΕ και της ρευστότητάς τους, η τόνωση των εξαγωγών με ανανέωση και αναβάθμιση του Εnterprise Greece και συμμετοχή των εξαγωγέων στις αποφάσεις, καθώς και η προώθηση σειράς μεγάλων έργων.

Ως προς το τελευταίο, ανέφερε ενδεικτικά τα εγκαίνια στην ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής- Κρήτης, τον αυτοκινητόδρομο Ε-65 και την προώθηση σειράς έργων στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Υπενθύμισε ότι ολοκληρώνεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και -το πρώτο εξάμηνο του 2027- το fly over, προχωρά το πρότζεκτ της 6ης προβλήτας του λιμανιού και η σύνδεσή του με τον σιδηρόδρομο και προωθούνται μια σειρά από άλλα έργα: το παιδιατρικό νοσοκομείο, το Θεαγένειο, το ωδείο, τα μουσεία, το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς ThessINTEC, «που κι αυτό σταδιακά λαμβάνει σάρκα και οστά» και η ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ.

«Η κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη μιλάει με έργα και η Θεσσαλονίκη αποκτά νέα εικόνα» υπογράμμισε ο κ.Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν θα σπαταλήσει τις θυσίες των επιχειρηματιών και των εργαζόμενων και «η Ελλάδα θα ανέβει ψηλότερα».

Την ευχή οι επόμενες δεκαετίες στην πορεία του ΕΒΕΘ να είναι το ίδιο γόνιμες και παραγωγικές με τα πρώτα 110 χρόνια παρουσίας του, εξέφρασε ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ενώ υπογράμμισε για ακόμη μια φορά τα οφέλη της συνεργασίας.

Στους κυριότερους σταθμούς στην ιστορία του ΕΒΕΘ και στην κοινωνική προσφορά του, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του φορέα, Γιάννης Μασούτης: «Από το 1916, το ΕΒΕΘ άφησε το αποτύπωμά του στην οικονομία και κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Συνέβαλε στη στήριξη των επιχειρήσεων στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, βοήθησε στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της πόλης» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Επιτιμοποίηση του Δημήτρη Μπακατσέλου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρώην πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Δημήτρης Μπακατσέλος, ο οποίος παρέμεινε στο «τιμόνι» του φορέα για 20 συνεχή χρόνια, από το 1997 μέχρι το 2017, ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του φορέα.

Ως άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και την εξέλιξη του ΕΒΕΘ, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση για είκοσι ολόκληρα χρόνια, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Μπακατσέλο ο νυν πρόεδρος του φορέα, Γιάννης Μασούτης, υπενθυμίζοντας ότι από το 1994 διατέλεσε αντιπρόεδρός του και από το 1997 πρόεδρος του επιμελητηρίου.

«Προσωπικά, γνώρισα τον Δημήτρη Μπακατσέλο όταν εκλέχθηκα σύμβουλος με τον συνδυασμό του το 2006 και, έντεκα χρόνια αργότερα, τον διαδέχθηκα στην προεδρία, όταν εκλέχθηκα πρόεδρος επικεφαλής του συνδυασμού "Νέο Επιμελητήριο". Θυμάμαι πάντα τον τρόπο με τον οποίο μου περιέγραφε το έργο που αναλάμβανα. Μου είπε χαρακτηριστικά:

"Είναι μια θέση ευθύνης. Εργαζόμαστε πάντα για το καλό του συνόλου των επιχειρήσεων". Στα 20 από τα 110 χρόνια που γιορτάζουμε σήμερα, ο Δημήτρης Μπακατσέλος βρισκόταν στο τιμόνι του ΕΒΕΘ. Είχε όραμα και, με τη στήριξη της υπηρεσίας, το όραμα αυτό γινόταν πράξη. Αυτόν τον άνθρωπο, λοιπόν, τιμούμε σήμερα, και ως Διοικητικό Συμβούλιο, απονέμοντάς του τον τίτλο του επίτιμου προέδρου και το χρυσό μετάλλιο του επιμελητηρίου, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του» τόνισε.

Κατά την ομιλία του, ο κ.Μπακατσέλος είπε ότι ανέκαθεν πίστευε ότι οι πέντε πυλώνες ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης είναι το λιμάνι της, η ΔΕΘ, το αεροδρόμιο, το Μετρό και η ανάδειξή της σε τεχνολογικό κόμβο μέσω του ThessINTEC. Αναφερόμενος δε ειδικά στην ανάπλαση της ΔΕΘ, σημείωσε ότι αν είχε εισακουσθεί το σχέδιο που είχε παρουσιαστεί προ 20ετίας για το πρότζεκτ, τότε η ανάπλαση θα είχε ήδη προχωρήσει στο κέντρο της πόλης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.