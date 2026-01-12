Ο Τραμπ απείλησε να αφήσει εκτός την Exxon Mobil από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

«Δεν μου άρεσε η αντίδραση της Exxon. Ξέρετε, έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στη Βενεζουέλα. Θα ήμουν πιθανώς διατεθειμένος να την κρατήσω έξω».

Aπείλησε να αποκλείσει την Exxon Mobil από την αγορά ενέργειας της Βενεζουέλας o Nτόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι δεν του άρεσε η αντίδρασή της στις εκκλήσεις που απηύθυνε ο ίδιος προς τις πετρελαϊκές εταιρείες να επανέλθουν στη χώρα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. «Δεν μου άρεσε η αντίδραση της Exxon. Ξέρετε, έχουμε τόσους πολλούς που θέλουν να μπουν στη Βενεζουέλα. Θα ήμουν πιθανώς διατεθειμένος να κρατήσω την Exxon έξω», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή.

Τα σχόλιά του έρχονται λίγο αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, τόνισε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ ότι η αγορά της Βενεζουέλας είναι «μη επενδυτική» στην τρέχουσα κατάστασή της. Μιλώντας μαζί με πολλά άλλα Αμερικανικά στελέχη πετρελαίου την Παρασκευή, ο Γουντς υπογράμμισε ότι η Exxon θα πρέπει να δει «μερικές αρκετά σημαντικές αλλαγές» εάν πρόκειται να εισέλθει στο Καράκας.

«Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτήν την κυβέρνηση και τον κ. Τραμπ να συνεργάζονται στενά με την ηγεσία της Βενεζουέλας, όλες οι απαραίτητες αλλαγές μπορούν να γίνουν», επεσήμανε. Πρόσθεσε ότι η Exxon ήταν έτοιμη να στείλει μια τεχνική ομάδα για να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και των περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ πιέζει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, δεσμευόμενος να τις υποστηρίξει με κυβερνητική βοήθεια. «Θα έχουμε εγγυήσεις. Είχαν προβλήματα στο παρελθόν επειδή δεν είχαν τον Τραμπ ως πρόεδρο», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως η Chevron είναι επί του παρόντος η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί στη Βενεζουέλα.