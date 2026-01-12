Χατζηδάκης: Η Θεσσαλονίκη αποκτά μια τελείως διαφορετική εικόνα

Στο υπό ανέγερση Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τον Κωστή Χατζηδάκη υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας και ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εσωτερικών Κώστα Γκιουλέκα, επισκέφθηκε το υπό ανέγερση Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε με τον Δυτικό Προαστιακό Θεσσαλονίκης τη διαδρομή που συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με τη Σίνδο και τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Επίσης, μετέβη στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με λεωφορείο του ΟΑΣΘ.

Αφού ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη Θεσσαλονίκη με έργα. Τα πιο εμβληματικά, τα πιο γνωστά είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση του προς Καλαμαριά και το flyover, όπου οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Τα δυο νοσοκομεία που προχωρούν είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά έργα. Το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο που είμαστε τώρα εδώ.

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται και στόχος είναι να ολοκληρωθεί πλήρως και να παραδοθεί προς χρήση μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2027. Και πρόκειται να είναι το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων.

Θέλω να ευχαριστήσω το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την συμβολή του και είμαι βέβαιος ότι με την βοήθεια και των κατασκευαστικών εταιρειών που εμπλέκονται θα προχωρήσουν όλα κανονικά.

Η Θεσσαλονίκη με την ολοκλήρωση των έργων που προωθούνται, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε με χορηγίες όπως είναι του Ιδρύματος Νιάρχος αποκτά μια τελείως διαφορετική εικόνα. Γίνεται μια πολύ σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη».

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης πραγματοποίησε διαδρομή με τον Δυτικό Προαστιακό Θεσσαλονίκης, που συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη Σίνδο και τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Γιουτίκα.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου κατοικεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της πόλης», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι, πέρα από την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και τον σχεδιασμό για μελλοντική επέκταση προς τα δυτικά, «το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποιεί την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή για τη δημιουργία προαστιακών συνδέσεων», ανέφερε σε δηλώσεις του. «Η Σίνδος αποτελεί την πρώτη τέτοια σύνδεση» και υπογράμμισε ότι «πρέπει να γίνει γνωστό πως υπάρχουν πλέον τακτικά δρομολόγια, ώστε φοιτητές και εργαζόμενοι να αξιοποιούν τον προαστιακό για γρήγορες μετακινήσεις», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον σιδηρόδρομο, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «εντός της εβδομάδας ψηφίζεται στη Βουλή η σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train. Με βάση τη σύμβαση αυτή, το 2027 θα έχουμε 23 καινούργιους σιδηροδρομικούς συρμούς στην Ελλάδα», ανέφερε, τονίζοντας ότι «οι τελευταίοι νέοι συρμοί είχαν έρθει πριν από 20-25 χρόνια». Και πρόσθεσε: «η μεγάλη αυτή ανανέωση θα συνδυαστεί και με αναπλάσεις βασικών σιδηροδρομικών σταθμών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται φυσικά και ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, μετέβη στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με λεωφορείο του ΟΑΣΘ, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΘ, Κωνσταντίνο Ταγγίρη και τον Πρύτανη του ΔΙΠΑΕ, Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλο.