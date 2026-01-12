Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Η Πολιτεία του Ιλινόι μήνυσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για «επικίνδυνη χρήση βίας»

Η Πολιτεία του Ιλινόι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «επικίνδυνη χρήση βίας» εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως εξήγησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ.

«Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως "επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης" η πραγματικότητα είναι ότι ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση, που φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλον στρατιωτικό οπλισμό περιφέρονται μανιασμένα επί μήνες στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τους με χημικά» αναφέρεται στη μήνυση.

Στο έγγραφο, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο τις Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, κατηγορείται η κυβέρνηση Τραμπ ότι «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

