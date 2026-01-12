Στον «αέρα» το ραντεβού Μητσοτάκη - αγροτών

Προς ακύρωση βαίνει η συνάντηση των αγροτών από τα μπλόκα της Νίκαιας στη Λάρισα και της Καρδίτσας με τον πρωθυπουργό. Τι ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές.

Προς ακύρωση βαίνει η συνάντηση των αγροτών που εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, καθώς σύμφωνα με το ertnews.gr, οι παραγωγοί προσανατολίζονται προς τη διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψη με στόχο τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους.

Πιο αναλυτικά, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας και του μπλόκου στον αυτοκινητόδρομο Ε65 διαμηνύουν ότι θα δεν θα δώσουν το «παρών» στο αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό, εξηγώντας πως η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση και κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

Πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους. Ως εκ τούτου, μέχρι αυτή την ώρα, κύκλοι της κυβέρνησης εκτιμούν πως θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 ενώ για το πρώτο ραντεβού εκκρεμεί η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες επιμένουν ότι «για 60 μπλόκα και μια 20μελή επιτροπή, πόσα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν ουσιαστικά;». Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν κοινά, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικότητας: «Κανείς δεν είπε ότι σε αυτό το διάλογο θα συζητηθούν όλα και ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το επίδικο είναι να συζητηθούν τα διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα με προοπτική στο μέλλον».

Από το μπλόκο στα Μάλγαρα τονίζουν μάλιστα πως: «Αν ο Μητσοτάκης δεν δεχθεί 25+10 δεν θα προσέλθουμε σε διάλογo». Από την άλλη, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή, ετοιμάζονται για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών και άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.