Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Allwyn: Αγορά 635.417 μετοχών της ΟΠΑΠ έναντι 11,77 εκατ. ευρώ στις 8 και 9 Ιανουαρίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Allwyn: Αγορά 635.417 μετοχών της ΟΠΑΠ έναντι 11,77 εκατ. ευρώ στις 8 και 9 Ιανουαρίου
Σε αγορά 635.417 μετοχών της ΟΠΑΠ έναντι 11.771.793 εκατ. ευρώ προχώρησε η Allwyn στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Σε αγορά 635.417 μετοχών της ΟΠΑΠ έναντι 11.771.793 εκατ. ευρώ προχώρησε η Allwyn στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, την 8 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 363.715 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,5281 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 6.738.948 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, την 9 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 271.702 κοινές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,5234 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.032.845 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για το μερικό διακανονισμό των ανοιχτών θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) που γνωστοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγορές των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικούς τόπους διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), ενώ οι συναλλαγές μερικού κλεισίματος των θέσεων της προθεσμιακής συναλλαγής επί μετοχών (share forward transaction) εκτελέστηκαν εξωχρηματιστηριακά (OTC) / εκτός τόπου διαπραγμάτευσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

MERCOSUR: Γιατί δεν... έχουμε να φοβόμαστε τη συμφωνία

Airbnb στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Προθεσμίες, διορθώσεις και πρόστιμα-φωτιά για τα εισοδήματα του 2025

Θ’ αντέξει το καθεστώς, λέει ο Φιντάν για Ιράν - Αγρότες στο Μαξίμου - Δύσκολη συνάντηση στην Ισπανία - Ορόσημο το 2030 για τον Κυριάκο

tags:
Allwyn
ΟΠΑΠ
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider