Λευκός Οίκος: Την Πέμπτη η συνάντηση Τραμπ με Ματσάδο για Βενεζουέλα

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει να εννοηθεί πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ. «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

