Παλαιστινιακή οργάνωση που στηρίζεται από το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Υποστηριζόμενη από το Ισραήλ παλαιστινιακή παραστρατιωτική οργάνωση δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε υψηλόβαθμο αστυνομικό της Χαμάς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σε ένα περιστατικό για το οποίο η Χαμάς κατηγόρησε «συνεργάτες του Ισραήλ».

Σε ανακοίνωση από το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών αναφέρεται ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ από διερχόμενο όχημα, σκοτώνοντας τον Μαχμούντ Αλ-Αστάλ, αρχηγό της αστυνομικής μονάδας εγκλημάτων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα. Στην ανακοίνωση οι επιτιθέμενοι περιγράφονται ως «συνεργάτες της κατοχής».

Ο Χούσαμ Αλ-Αστάλ, αρχηγός οργάνωσης κατά της Χαμάς που εδρεύει σε μια ελεγχόμενη από το Ισραήλ περιοχή ανατολικά της Χαν Γιούνις, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία σε βίντεο που ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook. Το επίθετό του είναι το ίδιο με αυτό του νεκρού, καθώς το επώνυμο Αλ-Αστάλ, είναι συνηθισμένο σε αυτό το μέρος της Γάζας.

«Σε αυτούς που συνεργάζονται με τη Χαμάς, η μοίρα σας είναι να σκοτωθείτε. Ο θάνατος έρχεται για εσάς», δήλωσε, ντυμένος με μαύρη στρατιωτικού τύπου στολή και κρατώντας ένα αυτόματο τουφέκι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τις συνθήκες της επίθεσης από ανεξάρτητη πηγή. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός δεν γνωρίζει για επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η εμφάνιση ένοπλων οργανώσεων κατά της Χαμάς, παρόλο που είναι μικρές και με τοπική δράση, έχει αυξήσει την πίεση στους ισλαμιστές και μπορεί να περιπλέξει τις προσπάθειες για σταθεροποίηση και ενοποίηση της διχασμένης Γάζας, που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου.

Οι οργανώσεις αυτές συνεχίζουν να μην είναι δημοφιλείς στον τοπικό πληθυσμό καθώς επιχειρούν σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, αν και δημοσίως αρνούνται ότι λαμβάνουν εντολές από το Ισραήλ. Η Χαμάς έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εκτελέσεις ανθρώπων τους οποίους κατηγορεί για συνεργασία με τους Ισραηλινούς.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο, το Ισραήλ έχει αποσυρθεί σχεδόν από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, αλλά τα στρατεύματά του συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο του υπόλοιπου μισού, κυρίως μιας ερειπωμένης περιοχής, όπου σχεδόν όλα τα κτίρια έχουν ισοπεδωθεί.

Σχεδόν το σύνολο των δύο εκατομμυρίων κατοίκων του θύλακα τώρα ζει σε ελεγχόμενες από τη Χαμάς περιοχές, κυρίως σε αυτοσχέδια καταλύματα ή κατεστραμμένα κτίρια, όπου η οργάνωση ανακτά τον έλεγχο. Τέσσερις πηγές από τη Χαμάς δήλωσαν ότι αυτή συνεχίζει να διοικεί χιλιάδες μαχητές παρά τις βαριές απώλειες που υπέστη στον πόλεμο.

Το Ισραήλ επιτρέπει σε αντιπάλους της Χαμάς να επιχειρούν σε περιοχές που ελέγχει. Σε μεταγενέστερες φάσεις, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί περαιτέρω και η Χαμάς θα παραχωρήσει την εξουσία σε μια διεθνώς υποστηριζόμενη διοίκηση, αλλά ως τώρα δεν έχει υπάρξει πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε αναγνωρίσει τη στήριξη του Ισραήλ σε οργανώσεις που είναι κατά της Χαμάς τον Ιούνιο, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει «ενεργοποίησει» φατρίες, αλλά έκτοτε δεν έκανε γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Η εκεχειρία έπαυσε τις μεγάλες συγκρούσεις στη Γάζα τους τελευταίους τρεις μήνες αλλά οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τακτικές παραβιάσεις. Πάνω από 440 Παλαιστίνιοι και 3 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε που η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ.

Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα δήλωσαν σήμερα ότι πυρά από ισραηλινά drone στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους κοντά στο κέντρο της Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό με drone.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι από τη Γάζα εισέβαλαν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απήγαγαν περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με τα ισραηλινά στοιχεία. Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ που ακολούθησε στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 71.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα, και οδήγησε σε κατηγορίες περί γενοκτονίας και εγκλημάτων πολέμου, τις οποίες το Ισραήλ αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ