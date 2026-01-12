Κοινή επένδυση 1 δισ. δολαρίων από Nvidia και Eli Lilly για νέο ερευνητικό εργαστήριο

Σε επένδυση 1 δισ. δολαρίων με ορίζοντα πενταετίας για την κατασκευή ενός νέου κοινού ερευνητικού εργαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο που θα χρησιμοποιεί τα νέας γενιάς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Vera Rubin προχωρούν Nvidia και Eli Lilly.

Υπενθυμίζεται πως η κατασκευάστρια εταιρεία της Zepbound, ετοιμάζει έναν υπερυπολογιστή χρησιμοποιώντας περισσότερα από 1.000 τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Grace Blackwell της Nvidia και είναι μεταξύ μιας σειράς φαρμακευτικών εταιρειών που βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε εξελιγμένα ΑΙ μοντέλα τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για την ανακάλυψη νέων θεραπειών, με στόχο τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την κυκλοφορία νέων προϊόντων στην αγορά.

Ο φαρμακευτικός όμιλος και η πολυτιμότερη εισηγμένη στον κόσμο, ενώνουν δυνάμεις με την αντιπρόεδρο υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, Kίμπερλι Πάουελ να τονίζει πως και οι δύο εταιρείες αφιερώνουν «αυξανόμενους πόρους» και σε μια νέα εγκατάσταση, με την τοποθεσία της να ανακοινώνεται τον Μάρτιο, όπου ερευνητές θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν νέα δεδομένα για την εκπαίδευση βιοτεχνολογικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.