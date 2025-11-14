Αλλάζουν όλα στην εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών – Στα σκαριά η «ευρωπαϊκή SEC»

Το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει, μεταξύ άλλων, η «ενισχυμένη» ESMA θα διεξάγει προέλεγχο σε εγκρίσεις που χορηγούνται από εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν παρουσιάσει αδυναμίες στον εποπτικό τους ρόλο.

Ριζικές αλλαγές προωθούνται από την Κομισιόν στην εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, καθώς σκοπεύει να ενισχύσει δραστικά τις αρμοδιότητες της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) έναντι των εθνικών εποπτικών αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει αυτή την περίοδο ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που θα διευρύνει ουσιαστικά την εξουσία της ESMA, και θα της αναθέτει ρόλο άμεσης εποπτείας σε μεγάλους οίκους εκκαθάρισης, παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής, πλατφόρμες συναλλαγών και σε όλες τις εταιρείες crypto που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε.

Οι προτεινόμενες αλλαγές, που στοχεύουν να αναθέσουν στην ESMA πολύ πιο ισχυρό εποπτικό ρόλο, ο οποίος θα μοιάζει με αυτόν της αμερικανικής SEC (Securities and Exchange Commission), σηματοδοτούν την πρώτη μεγάλη στροφή προς την κατεύθυνση της κεντρικής εποπτείας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μεταξύ των βασικών στοιχείων του προσχεδίου της Κομισιόν είναι η εισαγωγή μιας νέας ετικέτας «πανευρωπαϊκού διαχειριστή», η οποία θα επιτρέπει σε ορισμένες εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ε.Ε. με μία μόνο άδεια (pan-European market operator ή PEMO). Η ESMA θα αποκτήσει άμεση εποπτική αρμοδιότητα σε αυτές τις εταιρείες.

Το σχέδιο της Κομισιόν, που έχει στόχο να μειώσει περαιτέρω τον κατακερματισμό στο ρυθμιστικό τοπίο της ΕΕ, προβλέπει επίσης ότι η ESMA θα έχει την εξουσία να διεξάγει προέλεγχο σε εγκρίσεις που χορηγούνται από εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν παρουσιάσει αδυναμίες στον εποπτικό τους ρόλο.