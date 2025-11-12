Χρυσός: Κέρδη σχεδόν 2% εν αναμονή της λήξης του shutdown

Άνοδο σχεδόν 2% κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν ενόψει της ψηφοφορίας της Βουλή των Αντιπροσώπων για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Άνοδο σχεδόν 2% κατέγραψαν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν ενόψει της ψηφοφορίας της Βουλή των Αντιπροσώπων για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, μια κίνηση που θα μπορούσε να επιτρέψει εκ νέου τις δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων και να ενισχύσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot αυξήθηκε 1,8% στα 4.199,63 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδό από τις 21 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 2,1% στα 4.202,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,3% στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 5 Νοεμβρίου.

«Η κυβέρνηση ανοίγει στις ΗΠΑ και η αγορά αναμένει δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα δείξουν ότι η αμερικανική οικονομία έχει αποδυναμωθεί», δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ, επικεφαλής στρατηγικών εμπορευμάτων στην TD Securities, προσθέτοντας ότι οι traders ενδέχεται να αυξάνουν τις θέσεις long και να καλύπτουν ορισμένες θέσεις short.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, αναμένεται να ψηφίσει αργότερα μέσα στην ημέρα για μια συμφωνία για τον τερματισμό του μεγαλύτερου lockdown της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το 42ήμερο lockdown έχει επηρεάσει αρνητικά την οικονομία και έχει σταματήσει την έκδοση κυβερνητικών δεδομένων, ωθώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις αγορές να βασίζονται σε ιδιωτικούς δείκτες για να αξιολογήσουν την κατάσταση της οικονομίας.

Εν τω μεταξύ, τα εβδομαδιαία στοιχεία για την απασχόληση της Τρίτης από την ADP έδειξαν ότι οι ιδιωτικοί εργοδότες έχασαν κατά μέσο όρο 11.250 θέσεις εργασίας την εβδομάδα στις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 25 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Οι traders βλέπουν τώρα πιθανότητα 63% για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Το spot ασήμι κέρδισε 4,4% στα 53,47 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδό του από τις 17 Οκτωβρίου.

Η πλατίνα αυξήθηκε κατά 1,7% στα 1.611,95 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε 2,3% στα 1.477,52 δολάρια.