Πετρέλαιο: «Βουτιά» κοντά στο 4% καθώς η υπερπροσφορά επισκιάζει την ελπίδα για το shutdown

Ο OPEC αναθεώρησε τις προβλέψεις του για το επόμενο έτος με τον οργανισμό να απομακρύνεται περαιτέρω από την προηγούμενη πρόβλεψη για έλλειμμα.

Σημαντικές απώλειες που κυμαίνονται στα επίπεδα του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, λόγω των ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων του OPEC για το επόμενο έτος, με τον οργανισμό να απομακρύνεται περαιτέρω από την πρόβλεψη για το έλλειμμα που είχε κάνει νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο.

Tα στοιχεία του OPEC που δείχνουν πλεόνασμα, αν και σε πιο μέτρια κλίμακα από άλλες προβλέψεις, αναφέρουν ότι η συμμαχία θα χρειαστεί να παράγει 42,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου για να εξισορροπήσει την παγκόσμια ζήτηση, λιγότερα από τα 43 εκατομμύρια που αντλούσε τον Οκτώβριο.

Ταυτόχρονα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εγκατέλειψε την προηγούμενη αφήγηση περί «κορύφωσης της ζήτησης», παραδεχόμενος ότι η κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας λόγω της ισχυρής ζήτησης στους τομείς των πετροχημικών, των μεταφορών και της αεροπορίας. Αυτή η προσαρμογή υπονόμευσε τις προηγούμενες προσδοκίες για διαρθρωτική πτώση και άφησε τους traders να αμφισβητούν το χρονοδιάγραμμα μιας παγκόσμιας αναπροσαρμογής προσφοράς-ζήτησης.

Επίσης, ο OPEC άλλαξε την εκτίμησή του για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου στο τρίτο τρίμηνο, όπου πλέον αναμένει πλεόνασμα παραγωγής αντί για έλλειμμα, καθώς η παραγωγή των ΗΠΑ ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ ο ίδιος ο Οργανισμός αύξησε την προσφορά του.

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου ξεπέρασε τη ζήτηση κατά περίπου 500.000 βαρέλια ημερησίως το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ, ανατρέποντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις για έλλειμμα 400.000 βαρελιών.

Η αναθεώρηση αντανακλά την ισχυρότερη του αναμενομένου αύξηση της προσφοράς εκτός OPEC+, η οποία – σύμφωνα με τη γραμματεία της οργάνωσης στη Βιέννη – αυξήθηκε κατά 890.000 βαρέλια την ημέρα, με πάνω από το ήμισυ της ανόδου να αποδίδεται στην παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν 2,34 δολάρια, ή 3,6%, στα 62,83 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 1,7% την Τρίτη. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate με την σειρά του διολισθαίνει 2,45 δολάρια, ή 4%, στα 58,59 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 1,5% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, δείχνει επίσης ότι η συμμαχία OPEC+ παρήγαγε περισσότερο αργό πετρέλαιο από ό,τι εκτιμούσε ότι απαιτείται την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Η Σαουδική Αραβία, η οποία ηγείται της συμμαχίας, έχει επιταχύνει την επαναφορά τμημάτων της παραγωγής που είχαν «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια, επιδιώκοντας να ανακτήσει μερίδιο αγοράς που είχε χαθεί από παραγωγούς εκτός ΟΠΕΚ, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Οι αναλυτές έχουν επισημάνει προηγουμένως ότι η υπερπροσφορά αργού πετρελαίου περιορίζει την αύξηση των τιμών. Ο OPEC+ συμφώνησε αυτόν τον μήνα σε μια παύση στην αύξηση της παραγωγής του κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, αφού είχε αναιρέσει τις περικοπές στην παραγωγή από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, η επαναλειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και την οικονομική δραστηριότητα, ωθώντας τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο, έγραψε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG Market, Τόνι Σικάμορ.