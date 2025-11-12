Στροφή OPEC για πετρέλαιο: Ανέμενε έλλειμμα και τώρα αναμένει πλεόνασμα το γ' τρίμηνο

Την εκτίμησή του για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου στο τρίτο τρίμηνο αλλάζει ο ΟΠΕΚ και πλέον αναμένει πλεόνασμα παραγωγής αντί για έλλειμμα, καθώς η παραγωγή των ΗΠΑ ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ ο ίδιος ο Οργανισμός αύξησε την προσφορά του.

Την εκτίμησή του για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου στο τρίτο τρίμηνο αλλάζει ο ΟΠΕΚ και πλέον αναμένει πλεόνασμα παραγωγής αντί για έλλειμμα, καθώς η παραγωγή των ΗΠΑ ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ ο ίδιος ο Οργανισμός αύξησε την προσφορά του.

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου ξεπέρασε τη ζήτηση κατά περίπου 500.000 βαρέλια ημερησίως το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ, ανατρέποντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις για έλλειμμα 400.000 βαρελιών.

Η αναθεώρηση αντανακλά την ισχυρότερη του αναμενομένου αύξηση της προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ+, η οποία – σύμφωνα με τη γραμματεία της οργάνωσης στη Βιέννη – αυξήθηκε κατά 890.000 βαρέλια την ημέρα, με πάνω από το ήμισυ της ανόδου να αποδίδεται στην παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, δείχνει επίσης ότι η συμμαχία ΟΠΕΚ+ παρήγαγε περισσότερο αργό πετρέλαιο από ό,τι εκτιμούσε ότι απαιτείται την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Η Σαουδική Αραβία, η οποία ηγείται της συμμαχίας, έχει επιταχύνει την επαναφορά τμημάτων της παραγωγής που είχαν «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια, επιδιώκοντας να ανακτήσει μερίδιο αγοράς που είχε χαθεί από παραγωγούς εκτός ΟΠΕΚ, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης αυτής της στρατηγικής άρχισαν να εμφανίζονται. Στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, βασικά μέλη της συμμαχίας συμφώνησαν να παγώσουν προσωρινά τις προγραμματισμένες αυξήσεις παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Επισήμως, η απόφαση αποδόθηκε στην εποχική επιβράδυνση της ζήτησης, καθώς οι χειμερινοί μήνες παραδοσιακά μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων στις μεγάλες αγορές.