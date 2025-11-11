ΧΑ: Ήπια άνοδος, «συγκρατημένος» τζίρος, μεταβλητότητα στις τράπεζες

Το αγοραστικό ενδιαφέρον σε βιομηχανικά blue chips επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να κλείσει με θετικό πρόσημο. Ο τραπεζικός δείκτης άλλαξε πρόσημο 19 φορές πριν κλείσει με οριακές απώλειες.

Το ζωηρό αγοραστικό ενδιαφέρον σε βιομηχανικά blue chips επέτρεψε στον Γενικό Δείκτη να κλείσει με θετικό πρόσημο την Τρίτη, παρά τις πιέσεις στις μετοχές των τραπεζών.

Εντός συνόρων οι καταλύτες περιορίζονται σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, όπως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν σήμερα οι Optima, Τρ. Κύπρου και Aegean, το νέο στρατηγικό πλάνο της Τιτάν ή η έκθεση της UBS που αυξάνει τιμή-στόχο για την ΕΤΕ. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 13/11 αναμένονται τα μεγέθη των Helleniq Energy, ΟΤΕ και Austriacard ενώ, πέραν των εταιρικών ανακοινώσεων, την Παρασκευή αναμένεται η ανακοίνωση της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο, για το οποίο η Τρ. Πειραιώς αναμένει νέα αναβάθμιση μέσα στο επόμενο έτος.

Εκτός συνόρων, το αμερικανικό shutdown παραμένει στο επίκεντρο, όπως και οι διακυμάνσεις των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street που προκαλούν νευρικότητα στις αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να μη βοηθά στη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης τάσης, η ελληνική αγορά πορεύεται ακόμη χωρίς κατεύθυνση. Και, παρά το γεγονός ότι επιμέρους τίτλοι, όπως, ενδεικτικά, συνέβη σήμερα με τις Aktor, Viohalco και Τιτάν, γράφουν ή δείχνουν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν νέα υψηλά, για τον Γενικό Δείκτη παραμένει ζητούμενο η διαφυγή από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία κινείται το τελευταίο διάστημα.

Οι συναλλαγές της Τρίτης ολοκληρώθηκαν για τον Γενικό Δείκτη στις 2.024,44 μονάδες με άνοδο 0,44%. Ο ΓΔ κινήθηκε σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.031 μονάδες.

Πιο αυξημένη η μεταβλητότητα στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ να περιορίζει τα κέρδη έως 0,75% που σημείωνε με τη συμπλήρωση των πρώτων 60 λεπτών των συναλλαγών και στη συνέχεια να εναλλάσσει πρόσημο 19 φορές, πριν κλείσει με οριακές απώλειες 0,07% στις 2.253,13 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 71 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 43 που υποχώρησαν και 36 που διατηρήθηκαν αμετάβλητοι.

Ο ημερήσιος τζίρος αποδυναμωμένος σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς διαμορφώθηκε σε 196,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €31,24 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ξεχώρισαν ElvalHalcor και Τιτάν

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η ElvalHalcor ξεχώρισε με άνοδο 4,275 στα 3,30 ευρώ, όπως και η Τιτάν που έκλεισε με κέρδη 3,69% και «έγραψε» κλείσιμο πάνω από τα 42 ευρώ (€42,10) για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου. Με αξιόλογα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Cenergy (+2,01%), Aktor (+1,87%), Coca-Cola HBC (+1,78%), ΟΠΑΠ (+1,57%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,47%) και ΟΤΕ (+1,40%).

Σε ποσοστό μικρότερο του 1% ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Helleniq Energy (+0,76%), Eurobank (+0,53%), Τρ. Κύπρου (+0,50%), Metlen (+0,48%) και ΕΤΕ (+0,39%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Optima που έκλεισε με απώλειες 2,35% στα €7,89 παρά τα ενδοσυνεδριακά κέρδη έως 1,98%. Στο -1,56% έκλεισε ο τίτλος του ΔΑΑ, στο -1,27% η Σαράντης και στα €3,42 με απώλειες 1,01% η Alpha Bank. Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν επίσης οι μετοχές των Lamda Development (-0,41%), Τρ. Πειραιώς (-0,38%), Aegean (-0,30%) και ΔΕΗ (-0,24%).