UBS: Ανεβάζει τιμή-στόχο για την ΕΤΕ στα €15,40, σύσταση «buy», αναμένει payout έως 70%

Υψηλότερη τιμή-στόχο στα 15,40 ευρώ, έναντι 14,90 ευρώ προηγουμένως, δίνουν για τη μετοχή της ΕΤΕ οι αναλυτές της UBS, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «buy».

Ο οίκος χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΕΤΕ ως αναμενόμενα και, αν και μειώνει ελαφρώς κατά 0,5% την εκτίμησή του για τα κέρδη ανά μετοχή του 2025, εκτιμά ότι η τράπεζα θα πετύχει τον φετινό στόχο της για EPS ύψους 1,40 ευρώ.

«Καθώς το 2025 είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ‘κλειδωμένο’, το ενδιαφέρον στρέφεται στα επικαιροποιημένα μεσοπρόθεσμα σχέδια που θα παρουσιαστούν με τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου» σχολιάζουν οι αναλυτές της UBS, καθώς και σε πιθανές αναβαθμίσεις, κυρίως στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII).

Ο οίκος αναμένει επίσης περισσότερες λεπτομέρειες για τη μερισματική πολιτική της ΕΤΕ, εκτιμώντας ότι το payout θα ξεπεράσει το 60%, αλλά και για την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, καθώς δεν βλέπει πολλές ευκαιρίες για ουσιαστικές εξαγορές στην Ελλάδα.

Η UBS εκτιμά επίσης ότι μετά από μια μικρή κάμψη κατά 0,7% του NII της ΕΤΕ στο γ’ τρίμηνο, θα ακολουθήσει αύξηση 1,2% στο δ’ τρίμηνο η οποία σηματοδοτήσει την έναρξη της περαιτέρω ενίσχυσής του το 2026.

Αξιοποίηση κεφαλαίων

Παρά το payout στο 60%, ο δείκτης CET1 της ΕΤΕ παραμένει υψηλός, στο 19%, ενώ ενδιάμεσο μέρισμα ύψους €200 εκατ. θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, σχολιάσει η UBS. Οι αναλυτές του οίκου αναθεωρούν ανοδικά της εκτιμήσεις τους και περιμένουν ότι το payout θα διαμορφωθεί στο 65% για το 2025 και στο 70% από το 2027, με τον δείκτη CET1 να υποχωρεί στο 17,1% έως το 2027. Στοιχείο που, όπως εξηγούν, υποδηλώνει περιθώριο για ακόμη υψηλότερες διανομές ή/και εξαγορές.

Η διοίκηση της ΕΤΕ «δεν έχει αποκαλύψει πολλά για πιθανές εξαγορές, πέραν του ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί στόχοι στην Ελλάδα, αλλά θεωρούμε ότι ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου» σχολιάζουν οι αναλυτές της UBS.

Επίσης αναθεωρούν καθοδικά την εκτίμησή τους για το κόστος ιδίων κεφαλαίων της ΕΤΕ στο 12% (από 12,5%) και χαρακτηρίζουν την αποτίμηση της μετοχής ελκυστική, με εκτιμώμενο δείκτη P/E 7,7x για το 2027, δηλαδή με discount 8% σε σχέση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών (8,4x).