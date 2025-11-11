Τρ. Κύπρου: Καθαρά κέρδη 353 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €548 εκατ., σε σύγκριση με €624 εκατ. για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024, μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση.

Στα 353 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Τράπεζας Κύπρου για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τα 401 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 548 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 624 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024, μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την τράπεζα, η ετήσια μεταβολή αντανακλά κυρίως τη μείωση των επιτοκίων αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις ενέργειες αντιστάθμισης που πραγματοποιήθηκαν, από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ρευστότητας ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων, καθώς και από την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 21,455 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με 20,903 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025 και 20,519 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024), αυξημένες κατά 7% σε ετήσια βάση και κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, οι καταθέσεις πελατών είναι ως επί το πλείστο από ιδιώτες και 54% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Οι καταθέσεις πελατών ανέρχονται σε 77% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και σε 86% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με 77% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 87% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε σε 50% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 51% στις 30 Ιουνίου 2025 και 49% στις 31 Δεκεμβρίου 2024 στην ίδια βάση, αυξημένος κατά 1 ε.μ. από την αρχή του έτους.

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ)

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά 55 εκατ. ευρώ, ή 29% κατά σε τριμηνιαία βάση σε 134 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με 189 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025 και 202 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024). Η μείωση των ΜΕΔ κατά το γ’ τρίμηνο 2025 αποτελείτε από καθαρή οργανική μείωση ύψους 20 εκατ. ευρώ και περαιτέρω μείωση ύψους 35 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμφωνία για πώληση ΜΕΔ.

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο 1,2% του συνόλου των μεικτών δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 1.8% στις 30 Ιουνίου 2025 και 2.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 124% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 96% στις 30 Ιουνίου 2025 και 82% στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Πανίκου Νικολάου: «Έχουμε επιτύχει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, καταγράφοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €353 εκατ. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Καταγράψαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.4% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ξεπερνά το 20%, και υποστηριζόμενη από ένα ισολογισμό χαμηλού κινδύνου. Αυτή η επίδοση αντανακλά την ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, παρά τη μείωση των επιτοκίων, την υψηλή ρευστότητα, την αποτελεσματική διαχείριση κόστους όπως αποδεικνύετε από τον δείκτη κόστος προς έσοδα ύψους 35%, καθώς και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου που παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να ανέρχεται στο 1.2%1 στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους παρατηρήσαμε υγιή αύξηση τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις. Ο νέος δανεισμός ανήλθε στο €2.2 δις για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενος κυρίως από τη ζήτηση για δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών και δάνεια σε επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 6% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας το στόχο που θέσαμε για το 2025 για αύξηση ύψους περίπου 4%. Η αύξηση υποστηρίχθηκε από αύξηση ύψους 4% του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Κύπρο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και από την ισχυρή αύξηση του χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση και ανέρχεται σε €21.5 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κεφαλαιακή μας βάση παραμένει ισχυρή, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 20.5% και 25.4% αντίστοιχα στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 326 μ.β., και αναγνωρίζοντας σχετική πρόβλεψη για διανομή στο 70% (‘payout ratio’). Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή βελτιώθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση σε €5.86, μετά την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά ύψους €0.20 ανά μετοχή, με τα συνολικά μερίσματα σε μετρητά που κατατέθηκαν εντός του 2025 να ανέρχονται σε €0.68 ανά μετοχή.

Συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, που επιδεικνύει ανθεκτικότητα και ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2025 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.2%, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο μέσο όρο ανάπτυξης της Ευρωζώνης.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την ισχυρή επίδοση, αναβαθμίζουμε τον στόχο που θέσαμε για το 2025 για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδα high-teens από επίπεδα mid-teens, και διατηρούμε το στόχο για ποσοστό διανομής ύψους 70% από την κερδοφορία του 2025, στο υψηλότερο ποσοστό της πολιτικής διανομής μας. Ομοίως, η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετόχων Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15% αναμένεται να ξεπεράσει το 20% το 2025.

Η πειθαρχημένη εφαρμογή της στρατηγικής μας, η συνεχής επίτευξη των στόχων μας, καθώς και οι δυνατότητες μας, ενισχύουν την εμπιστοσύνη για τις προοπτικές μας και αναμένουμε να επικαιροποιήσουμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους εντός του α’ τριμήνου 2026.

Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας».

Πολιτική διανομής από το 2025

Το Συγκρότημα στοχεύει στη δημιουργία σταθερής απόδοσης στους μετόχους του. Τον Φεβρουάριο 2025, το Συγκρότημα αναβάθμισε την πολιτική διανομής του, ώστε να αντανακλά τη σταθερή και συνεχή πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, το προφίλ κερδοφορίας και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Συγκροτήματος. Η συνήθης διανομή ανά έτος αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 50-70% (‘payout ratio’) (από 30-50%) της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, συνδυάζοντας μέρισμα σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος) και επαναγορά ιδίων μετοχών.

Στόχος για ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70%

Τον Αύγουστο 2025, το Συγκρότημα προχώρησε στην καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή, αντιστοιχώντας συνολικά σε περίπου €87 εκατ. (το ‘Ενδιάμεσο Μέρισμα’). Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό διανομής ύψους περίπου 40% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 και ισοδυναμεί με απόδοση μερίσματος (‘dividend yield’) ύψους 3% (με βάση την τιμή μετοχής στις 30 Ιουνίου 2025). Το Ενδιάμεσο Μέρισμα αντανακλά την επιτυχή πραγματοποίηση της συνεχιζόμενης δέσμευσης του Συγκροτήματος για παροχή σταθερών αποδόσεων στους μετόχους, υποστηριζόμενη από την ισχυρή οικονομική του επίδοση. Το Ενδιάμεσο Μέρισμα πληρώθηκε σε μετρητά στις 20 Οκτωβρίου 2025 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 (‘Ημερομηνία Αρχείου’), ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date’) είχε ορισθεί η 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Υποστηριζόμενο από τις ισχυρές οικονομικές του επιδόσεις, το Συγκρότημα στοχεύει σε ποσοστό διανομής ύψους 70% από την κερδοφορία του 2025, στο υψηλότερο ποσοστό (‘payout ratio’) της πολιτικής διανομής του (50-70%), συμβάλλοντας περαιτέρω στη συνεχή δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους.