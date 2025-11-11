Shutdown ΗΠΑ: Πότε θα γίνει η επαναφορά, οι παρενέργειες και τα ανταλλάγματα

Αύριο η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι οκτώ Δημοκρατικοί «αντάρτες», η ρήξη με τη βάση του κόμματος και οι υποσχέσεις των Ρεπουμπλικάνων χωρίς εγγυήσεις. Ο πιθανός αντίκτυπος στην οικονομία.

Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που διήρκεσε 41 ημέρες - ρεκόρ για τη χώρα - οδεύει προς το τέλος της, πιθανότατα την Τετάρτη, μετά την έγκριση από τη Γερουσία ενός προσωρινού νομοσχεδίου χρηματοδότησης που στηρίχθηκε από οκτώ μετριοπαθείς Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία στη Γερουσία ολοκληρώθηκε με 60 υπέρ και 40 κατά, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονταν οι αναταραχές στις αερομεταφορές, οι καθυστερήσεις στην επισιτιστική βοήθεια και η αγανάκτηση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, που σε μεγάλο βαθμό είχαν μείνει χωρίς μισθό για περισσότερο από έναν μήνα.

Το νομοσχέδιο πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, και η οποία δεν έχει πραγματοποιήσει συνεδρίαση από την έναρξη της παράλυσης. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε πως αναμένει ταχεία ψηφοφορία αύριο Τετάρτη, μετά τη σημερινή αργία της Ημέρας των Βετεράνων.

Το σχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότηση, έως τις 30 Ιανουαρίου, του μεγαλύτερου μέρους της κυβέρνησης και ορισμένων υπηρεσιών (όπως τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποθέσεων Βετεράνων, ο FDA, έργα στρατιωτικών κατασκευών) και το ίδιο το Κογκρέσο έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης, απαγορεύει τις απολύσεις στο Δημόσιο έως τις 30/1.

Εφόσον εγκριθεί, το νομοσχέδιο θα σταλεί στον Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή, κάτι που ο πρόεδρος έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα κάνει.

Οι όροι του συμβιβασμού

Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί κατέληξαν σε συμφωνία με τους Ρεπουμπλικανούς εγκαταλείποντας την απαίτηση να ανανεωθούν οι επιδοτήσεις του Obamacare (ασφαλιστικές πιστώσεις), προκαλώντας οργή στους προοδευτικούς του κόμματος.

Η συμφωνία ενισχύθηκε όταν ο Ρεπουμπλικανός Άντι Χάρις, επικεφαλής της Freedom Caucus (σκληροπυρηνικής συντηρητικής πτέρυγας), έδωσε υπό όρους στήριξη.

Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει υπόσχεση των Ρεπουμπλικανών να διενεργηθεί ψηφοφορία έως τα μέσα Δεκεμβρίου για την ανανέωση των ασφαλιστικών επιδοτήσεων του Obamacare, χωρίς όμως εγγύηση ότι θα εγκριθούν. Παραμένει αβέβαιο αν αρκετοί Ρεπουμπλικανοί θα στηρίξουν την παράταση των επιδοτήσεων του ώστε το μέτρο να περάσει από τη Γερουσία.

Η κίνηση αυτή διέσπασε τους Δημοκρατικούς, καθώς οι ηγεσίες των προοδευτικών και ο Τσακ Σούμερ (ηγέτης της Δημοκρατικής πλειοψηφίας στη Γερουσία) διαφώνησαν έντονα.

Η Ελίζαμπεθ Γουόρεν χαρακτήρισε τη συμφωνία «τρομερό λάθος», λέγοντας πως οι Αμερικανοί θέλουν να παλέψουμε για την υγειονομική περίθαλψη, κι αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνουμε.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, επίσης επέκρινε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι οι Δημοκρατικοί της Βουλής δεν θα τη στηρίξουν.

Πολιτικό πλαίσιο

Η διακοπή λειτουργίας ανέδειξε πόσο περιορισμένη είναι η επιρροή των Δημοκρατικών σε μια Ουάσιγκτον που ελέγχεται από τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς.

Παρά τη δυσαρέσκεια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κοινό κατηγορεί περισσότερο τους Ρεπουμπλικανούς για το αδιέξοδο. Η κυβέρνηση Τραμπ δέχτηκε σφοδρή κριτική για την πρότασή της να ζητήσει από τις πολιτείες να αναστείλουν την παροχή τροφίμων στους φτωχότερους πολίτες κατά τη διάρκεια της παράλυσης.

Το βασικό αίτημα των Δημοκρατικών, η παράταση των φορολογικών πιστώσεων του Obamacare για 24 εκατ. ασφαλισμένους, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές, καθώς χωρίς αυτήν τα ασφάλιστρα υγείας θα αυξηθούν κατά εκατοντάδες δολάρια τον μήνα.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να δεχθούν την παράταση των φορολογικών πιστώσεων της εποχής της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, θέλουν να επιβληθούν νέοι περιορισμοί στο ποιοι δικαιούνται τις επιδοτήσεις,

και μερικοί υποστηρίζουν ότι τα φορολογικά κονδύλια θα πρέπει να δίνονται απευθείας στα άτομα, αντί να περνούν μέσω ασφαλιστικών παρόχων.

Ωστόσο, οι οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές που αποσκίρτησαν και στήριξαν τη συμφωνία δέχονται σφοδρή κριτική από το εσωτερικό του κόμματός τους

επειδή υπέκυψαν στις απειλές του Τραμπ για συνέχιση της κυβερνητικής παράλυσης.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, αν και ψήφισε κατά της συμφωνίας, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να παραιτηθεί από την ηγεσία, καθώς κατηγορείται ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει την ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας του.

Οι επιπτώσεις

Παρά τη συμφωνία, αναμένεται ότι οι καθυστερήσεις στις πτήσεις θα χρειαστούν ημέρες για να αποκατασταθούν, ενώ οι 42 εκατ. Αμερικανοί που λαμβάνουν βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP θα δουν καθυστερημένες πληρωμές. Επίσης, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα χρειαστούν εβδομάδες για να επανέλθουν πλήρως σε κανονική λειτουργία.

Κάθε εβδομάδα παράλυσης της κυβέρνησης αφαιρεί 0,1–0,2 ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Αν και μέρος αυτής της δραστηριότητας ανακτάται όταν πληρωθούν οι μισθοί, η συνολική ζημία δεν αναπληρώνεται πλήρως.

Επιπλέον, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες χρειάζονται εβδομάδες για να εκκαθαρίσουν τα συσσωρευμένα αιτήματα, όπως καθυστερημένες επιστροφές φόρου, αδειοδοτήσεις για επιχειρήσεις και εξαγωγές, δικαστικές διαδικασίες και εγκρίσεις ερευνών ή επιχορηγήσεων.

Όσο για τους πολίτες, τείνουν να βλέπουν το shutdown ως απόδειξη αδυναμίας διακυβέρνησης, γεγονός που υπονομεύει την πίστη στο Κογκρέσο και ενισχύει το κλίμα πολιτικού κυνισμού.

Φωτό @ AP