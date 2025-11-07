Κέρδη για τον χρυσό καθώς επιμένει η ανησυχία για το shutdown

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε 0,7% στα 4.007,01 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,6% στα 4.013,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Ενισχύθηκαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή καθώς η αβεβαιότητα αναφορικά με το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ μεγαλώνει, γεγονός που συμβάλει στη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, την ίδια ώρα που η Wall Street βλέπει τον τεχνολογικό δείκτη να υποχωρεί και να ωθεί το χρηματιστήριο σε σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,7% στα 4.007,01 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 0,6% στα 4.013,10 δολάρια ανά ουγγιά.

Το χρηματιστήριο, με τις έντονες τεχνολογικές πιέσεις, αναμένουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και επτά μήνες την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του ράλι των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα η υποχώρηση του δολαρίου, καθιστά το χρυσό φθηνότερο για τους άλλους κατόχους νομισμάτων.

«Η πρόσφατη κίνηση των τιμών υποδηλώνει τεχνικά ότι ενδέχεται να θέτουμε ένα κατώτατο όριο στις τιμές του χρυσού και του ασημιού», δήλωσε ο Τζιμ Γουάικοφ, ανώτερος αναλυτής στην Kitco Metals.

Με το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ να καθυστερεί την δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας, οι traders στράφηκαν σε στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, τα οποία έδειξαν απώλειες θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο, για να εκτιμήσουν την πιθανότητα μιας ακόμη μείωσης του επιτοκίου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος.

Οι αγορές βλέπουν τώρα πιθανότητα 67% για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα έχει αρχίσει να σχεδιάζει ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης σπάνιων γαιών που θα μπορούσε να επιταχύνει τις αποστολές, αν και είναι απίθανο να άρει πλήρως τους περιορισμούς όπως ήλπιζε η Ουάσιγκτον, ανέφεραν άτομα του κλάδου.

«Παρόλο που τα κύματα στην εμπορική πολιτική έχουν κάπως ηρεμήσει, οι συγκρούσεις δεν έχουν επιλυθεί σε καμία περίπτωση. Επομένως, ο χρυσός είναι πιθανό να παραμείνει σε ζήτηση ως ασφαλές καταφύγιο», ανέφερε η Commerzbank σε σημείωμά της.

Στα άλλα μέταλλα, το spot ασήμι ενισχύθηκε 0,6% στα 48,26 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 0,5% στα 1.533,10 δολάρια και το παλλάδιο παρέμεινε αμετάβλητο στα 1.374,75 δολάρια.