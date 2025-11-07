Σε αρνητικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - «Βουτιά» 12,5% για Rightmove

Οικονομικά μεγέθη εταιρειών στη ζώνη του ευρώ, «μάκρο» και οι φόβοι για τη «φούσκα» του AI επιβάρυναν το επενδυτικό ηθικό.

Απώλειες σημείωσαν οι κυριότεροι δείκτες στις ευρωαγορές την τελευταία ημέρα συναλλαγών της εβδομάδας, καθώς το επενδυτικό κοινό εξέτασε τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για μεγάλες εταιρείες στη ζώνη του ευρώ, καθώς και σημαντικά «μάκρο».

Παράλληλα, το βλέμμα τους ήταν στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου η «φούσκα» του AI «πιέζει» τις τεχνολογικές μετοχές και επιβαρύνει το επενδυτικό ηθικό παγκοσμίως, καθώς εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία των αγορών.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,61% στις 564,46 μονάδες, με τους κυριότερους κλάδους να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,90% στις 5.560 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αποδυναμώθηκε 0,84% στις 23.545 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,18% στις 7.950 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 έχασε 0,57% στις 9.680 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο απώλεσε 0,44% στις 42.881 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κατέγραψε πτώση 1,45% στις 15.884 μονάδες.

Στα ταμπλό, η μετοχή της Rightmove σημείωσε «βουτιά» 12,5%, αφού η εταιρεία προέβλεψε ασθενέστερα λειτουργικά κέρδη λόγω των μεγάλων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι αναλυτές της UBS δήλωσαν ότι «η στρατηγική στροφή θέτει σημαντικά ερωτήματα στα οποία η αγορά δεν έχει ακόμη απαντήσεις» και υποβάθμισαν την τιμή-στόχο για τον τίτλο της.

Η μετοχή της Novo Nordisk, η οποία αναθεώρησε καθοδικά το forecast ανάπτυξής της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υποχώρησε κατά 4,4% την Παρασκευή στον απόηχο της συμφωνία της με τον Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των τιμών των φαρμάκων απώλειας βάρους στις ΗΠΑ.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές ακινήτων στη Βρετανία χτύπησαν ιστορικό υψηλό, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς του real estate παρά τις αυξανόμενες εικασίες σχετικά με τους φόρους ακίνητης περιουσίας, εν όψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της κυβέρνησης των Εργατικών.

Τα στοιχεία έρχονται μετά την απόφαση της BoE να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, έδωσε σήμα στο CNBC ότι έρχονται μειώσεις επιτοκίων, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν τώρα μια περικοπή πριν από τα Χριστούγεννα.

«Έχουμε ξεπεράσει την κορύφωση των εμποδίων, κάτι που θα περίμενε κανείς δεδομένου ότι έχουμε μειώσει τα επιτόκια πέντε φορές [από τον Αύγουστο του 2024]. Από την πλευρά μου, πιστεύω ότι η πολιτική εξακολουθεί να είναι περιοριστική, αλλά έχει περάσει η δύσκολη φάση της συστολής», τόνισε ο κ. Μπέιλι.