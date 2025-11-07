Reuters: Ο αμερικανικός στρατός θα αγοράσει 1 εκατ. drones - «Παίρνουμε μαθήματα από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία»

Στην αγορά τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου drones αναμένεται να προχωρήσει ο αμερικανικός στρατός τα επόμενα δύο με τρία χρόνια και θα μπορούσε να αποκτήσει από μισό εκατομμύριο drones έως εκατομμύρια ετησίως τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ.

Ο Ντρίσκολ περιέγραψε λεπτομερώς τη σημαντική αύξηση του αριθμoύ drones που θα αποκτήσει ο αμερικανικός στρατός σε συνέντευξή του στο Reuters, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος κλάδος του αμερικανικού στρατού αποκτά σήμερα περίπου 50.000 drones ετησίως.

«Είναι μια μεγάλη αύξηση. Αλλά είναι μια αύξηση που είμαστε ικανοί να καταφέρουμε», τόνισε ο Ντρίσκολ.

Μιλώντας στο Reuters, ανέφερε χαρακτηριστικά για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν μαθήματα από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη drones σε πρωτοφανή κλίμακα.

Τα μικροσκοπικά, φθηνά drones έχουν αποδειχθεί ένα από τα πιο ισχυρά όπλα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου τα συμβατικά πολεμικά αεροσκάφη είναι σχετικά σπάνια λόγω της πυκνής συγκέντρωσης αντιαεροπορικών συστημάτων κοντά στις πρώτες γραμμές.

Η Ουκρανία και η Ρωσία παράγουν περίπου 4 εκατομμύρια drones ετησίως η καθεμία, αλλά η Κίνα είναι πιθανώς σε θέση να παράγει περισσότερο από το διπλάσιο αριθμό, δήλωσε ο Ντρίσκολ.

Όπως ανέφερε η προτεραιότητά του είναι να φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέση να παράγουν αρκετά drones για οποιονδήποτε μελλοντικό πόλεμο, τονώνοντας την εγχώρια παραγωγή όλων των ειδών, από κινητήρες και αισθητήρες έως μπαταρίες και πλακέτες κυκλωμάτων.

Μεγάλο μέρος αυτής της κατασκευής κυριαρχείται σήμερα από την Κίνα, όπως σημειώνει το Reuters.

«Αναμένουμε να αγοράσουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο drones μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια», πρόσθεσε ο Driscoll.

«Και αναμένουμε ότι στο τέλος ενός ή δύο ετών από σήμερα, θα γνωρίζουμε ότι σε μια στιγμή σύγκρουσης, θα είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε μια αλυσίδα εφοδιασμού που είναι αρκετά ισχυρή και αρκετά βαθιά ώστε να μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε όσα drones θα χρειαστούμε» τόνισε.

Ο Ντρίσκολ δήλωσε ότι θέλει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο ο αμερικανικός στρατός βλέπει τα drones, δηλαδή περισσότερο σαν αναλώσιμα πυρομαχικά παρά σαν ένα «εξαιρετικό» κομμάτι εξοπλισμού.

Το μέλλον του πολέμου;

Το Πεντάγωνο προσπαθεί να ξεπεράσει τα ανάμεικτα αποτελέσματα που έχει σημειώσει στην απόκτηση drones. Το 2023, οι ηγέτες του Πενταγώνου ανακοίνωσαν την πρωτοβουλία Replicator, μια προσπάθεια σε επίπεδο υπουργείου για την απόκτηση και την ανάπτυξη χιλιάδων αυτόνομων drones έως τον Αύγουστο του 2025.

Ωστόσο, δεν έχει δώσει ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος.

Τον Ιούλιο, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, υπέγραψε ένα υπόμνημα στο οποίο ανέφερε ότι «ανακαλούσε τις περιοριστικές πολιτικές» που είχαν επηρεάσει την παραγωγή drones.

Το Reuters ανέφερε ότι η μονάδα DOGE του Πενταγώνου ηγείται των προσπαθειών για την αναθεώρηση του στρατιωτικού προγράμματος drones των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης δεκάδων χιλιάδων φθηνών drones τους επόμενους μήνες.