Υπερψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο - Ευρεία πλειοψηφία για ελαφρύνσεις σε νέους, οικογένειες

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε, μετά τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που προκάλεσε η ΝΔ το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» από την Ολομέλεια.

Επί της Αρχής το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από 160 βουλευτές, έναντι 84 που το καταψήφισαν, ενώ 49 τοποθετήθηκαν με το «Παρών». Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 293 βουλευτές .

Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και τα περισσότερα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, υπερβαίνοντας τις θετικές ψήφους που έλαβε το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και το Σύνολό του. Από τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 37 συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ πλήθος άρθρων ξεπέρασαν τις 250 ψήφους.

Επί του Συνόλου του νομοσχεδίου ψήφισαν 289 βουλευτές, «υπέρ» ψήφισαν 160, «κατά» 71 και 58 «παρών».

Η δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, συγκέντρωσε 214 ψήφους. Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η εισαγωγή νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια έλαβε 215 ψήφους.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές) συγκέντρωσε 261 ψήφους, τον ίδιο αριθμό με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά. Εξίσου ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή (254 ψήφοι) είχε και η ρύθμιση για την αύξηση των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας (αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική).

Πηγές του ΥΠΕΘΟ ανέφεραν πως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφέρειας, των οικογενειών με παιδιά και των νέων έλαβαν ισχυρή στήριξη.

«Η ευρεία αυτή κοινοβουλευτική αποδοχή αποδεικνύει ότι οι επιλογές της κυβέρνησης ως προς τον σχεδιασμό και την στόχευση των μέτρων ήταν σωστές, ρεαλιστικές και κοινωνικά δίκαιες, ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.