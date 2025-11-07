Ανθεκτική η αγορά real estate στη Βρετανία - Ιστορικό υψηλό για τις τιμές ακινήτων τον Οκτώβριο

«Η ζήτηση από τους αγοραστές έχει διατηρηθεί σε καλά επίπεδα ενόψει του φθινοπώρου, παρά την αβεβαιότητα στην αγορά», τόνισε η Αμάντα Μπράιντεν, επικεφαλής στεγαστικών δανείων στη Halifax.

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσαν τον Οκτώβριο οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς του real estate παρά την αγορά ακινήτων αντέχει παρά τις αυξανόμενες εικασίες σχετικά με τους φόρους ακίνητης περιουσίας, εν όψει του φθινοπωρινού προϋπολογισμού της κυβέρνησης των Εργατικών.

Η μέση τιμή των ακινήτων αυξήθηκε κατά 0,6% στις 299.862 στερλίνες (393.280 δολάρια) μετά από πτώση 0,3% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Halifax. Οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

«Η ζήτηση από τους αγοραστές έχει διατηρηθεί σε καλά επίπεδα ενόψει του φθινοπώρου, παρά την αβεβαιότητα στην αγορά», τόνισε η Αμάντα Μπράιντεν, επικεφαλής στεγαστικών δανείων στη Halifax.

«Η αγορά έχει αποδειχθεί ανθεκτική τους τελευταίους μήνες, καθώς πολλοί αγοραστές επιλέγουν μικρότερες δόσεις και μεγαλύτερες προθεσμίες για να βγουν τα νούμερα φέτος» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει τo Bloomberg, η βρετανική αγορά ακινήτων αγνοεί τα σενάρια σχετικά με νέες σημαντικές αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό παρόλο που τα ακριβά σπίτια θα μπορούσαν να πληγούν από τον λεγόμενο «φόρο πολυτελών κατοικιών».

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς καλείται να διαχειριστεί ένα κενό δεκάδων δισ. στερλίνων στα δημοσιονομικά ταμεία με ορισμένα στελέχη του Εργατικού Κόμματος να ζητούν την επιβολή φόρων στους πλούσιους πολίτες για να καλυφθεί.