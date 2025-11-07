Συνεχίζονται οι απώλειες στη Wall Street - Σε πορεία για τη χειρότερη εβδομάδα από τον Μάρτιο ο Nasdaq

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 2,3%, ο Dow Jones κινείται περίπου στο -1,9% και ο Nasdaq διολισθαίνει κατά 3,6%.

Στο «κόκκινο» συνεχίζουν να κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή, για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς το επενδυτικό ηθικό συνεχίζει να πιέζεται από τους φόβους για μια πιθανή «φούσκα» όσον αφορά τις μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών, κυρίως όσων σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θεωρούνται πλέον υπερτιμημένες.

Ειδικότερα, ο Dow Jones χάνει 0,21% στις 46.812 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολισθαίνει 0,64% στις 6.677 μονάδες. Ο Νasdaq καταγράφει απώλειες 1,02% στις 22.818 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από τη «βουτιά» που καταγράφουν οι κολοσσοί του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (-2,3%), AMD (-2,3%), Oracle (-2,8%), Broadcom (-1,7%), Palantir (-0,8%), Meta (-2,1%), Microsoft (-0,3%), Tesla (-3,1%).

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 2,3%, ο Dow Jones κινείται περίπου στο -1,9% και ο Nasdaq διολισθαίνει κατά 3,6%.

Την Πέμπτη οι δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος. Ειδικότερα, ο Dow Jones έχασε 0,84%, ή 397 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολίσθησε 1,09% και ο Νasdaq κατέγραψε απώλειες 1,90%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Peloton σημειώνει άλμα 6% αφότου ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ανάκληση 877.800 μονάδων του premium μοντέλου της Bike+ στις ΗΠΑ και τον Καναδά μετά από αναφορές ότι ορισμένες θέσεις σέλας έσπασαν, με αποτέλεσμα οι αναβάτες να πέσουν.

Επιπλέον, η Airbnb κερδίζει 0,5% αφότου ανακοίνωσε αύξηση εσόδων για το τρίτο τρίμηνο και αύξησε τις προβλέψεις εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, τα κέρδη ανά μετοχή για το τελευταίο τρίμηνο ήταν κάτω από την εκτίμηση του LSEG.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας κανονικά θα δημοσίευε την έκθεση για τις μισθοδοσίες εκτός γεωργίας την Παρασκευή. Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να το κάνει λόγω του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το μεγαλύτερο στη διάρκεια των ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ότι η έκθεση θα έδειχνε μείωση 60.000 θέσεων εργασίας και αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,5%.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, το ενδεχόμενο αύξησης του ισολογισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μέσω αγορών ομολόγων αφήνει ανοιχτό ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς, καθώς η Κεντρική Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε να σταματήσει τη μείωση των αποθεμάτων ομολόγων που έχει στην κατοχή της.

Μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Κεντρικής Τράπεζας για τις Χρηματικές Αγορές 2025 στη Φρανκφούρτη, ο Γουίλιαμς ανέφερε πως «το επόμενο βήμα στη στρατηγική μας για τον ισολογισμό θα είναι να εκτιμήσουμε πότε το επίπεδο των αποθεματικών θα έχει φτάσει σε επαρκές επίπεδο από το τρέχον επίπεδο που είναι κάπως πάνω από το επαρκές».

Επιπλέον, την άποψή του πως η Fed θα πρέπει να «προχωρήσει αργά» στην έγκριση περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων καθώς η νομισματική πολιτική πλησιάζει σε μια ουδέτερη στάση, εξέφρασε ο Φίλιπ Τζέφερσον.

Μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, την οποία υποστήριξε ο Τζέφερσον, δήλωσε ότι «η τρέχουσα πολιτική στάση εξακολουθεί να είναι κάπως περιοριστική» και συμβάλλει στη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει αλλάξει πολύ από πέρυσι και παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο εξετάζει τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Οι επενδυτές αναμένουν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, αφού οι δικαστές χθες εξέφρασαν αμφιβολίες για τη νομιμότητα των δασμών.