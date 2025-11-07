Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: H Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα στη βορειοανατολική Ουκρανία

Newsroom
Το Ποκρόφσκ έχει γίνει τις τελευταίες μέρες το επίκεντρο των μαχών στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, στην επαρχία του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επίθεση της Μόσχας στην ανατολική πόλη Ποκρόφσκ έχει ως στόχο να επιδείξει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης.

Το Ποκρόφσκ έχει γίνει τις τελευταίες μέρες το επίκεντρο των μαχών στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας. Σφοδρές μάχες διεξάγονται για τον έλεγχο αυτού του επιμελητειακού κόμβου στη βιομηχανική περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία το Κρεμλίνο επιδιώκει να καταλάβει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

