Trump Media: Καθαρές ζημίες 54,8 εκατ. δολαρίων το γ' τρίμηνο - Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις

Παράλληλα, κατέγραψε δικαστικά έξοδα ύψους 20,3 εκατ. δολαρίων το γ' τρίμηνο.

Μεγαλύτερες ζημίες από το αναμενόμενο και μειωμένα έσοδα κατέγραψε η Trump Media & Technology για το τρίτο τρίμηνο, η οποία δέχτηκε «πίεση» από την αύξηση των εξόδων της, γεγονός που υπογραμμίζει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μητρική εταιρεία του Truth Social.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία κατέγραψε συνολικά έσοδα 972.900 δολαρίων το γ' τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, μειωμένα κατά 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Trump Media ανέφερε καθαρές ζημίες 54,8 εκατ. δολαρίων, μεγαλύτερες από τα 19,2 εκατ. δολάρια που αναφέρθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η μετοχή της Trump Media & Technology υποχωρεί κατά 4% στη Wall Street.

Η Trump Media, η οποία καταγράφει συνεχώς ζημίες από την ίδρυσή της, αντιμετωπίζει την πρόκληση του να μετατρέψει την υψηλού προφίλ παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social σε μια βιώσιμη πηγή εσόδων. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από την προώθηση διαφημίσεων στην πλατφόρμα.

Η τύχη της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Truth Social, το οποίο χρησιμεύει ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Trump Media & Technology εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο του 2024. Η μετοχή της έχει υποστεί υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας από το ντεμπούτο της, συχνά διαπραγματευόμενη με βάση τις πολιτικές εξελίξεις.