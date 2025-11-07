ΗΠΑ: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων σε μία ημέρα εξαιτίας του shutdown

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στα αμερικανικά αεροδρόμια εξαιτίας του συνεχιζόμενου δημοσιονομικού αδιεξόδου, που οδήγησε τις αρχές να περιορίσουν τις πτήσεις απέναντι στην έλλειψη ελεγκτών κυκλοφορίας.

Αυτές οι ακυρώσεις ακολουθούν την απόφαση της διοίκησης Τραμπ να μειώσει την εναέρια κυκλοφορία ως μέτρο ασφαλείας εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στους πύργους ελέγχου, από το οποίο ζητά πάνω από πέντε εβδομάδες τώρα να εργαστεί χωρίς να πληρώνεται λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης.

«Έχουμε φίλους που έρχονται από την Ευρώπη, που βρίσκονται στο σπίτι και φεύγουν αύριο, φοβούνται λίγο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Ελβίρα Μπούτσι, που είχε πάει να παραλάβει την κόρη της στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη. «Το να ελαττώσουν τις πτήσεις, εάν πρόκειται για θέμα ασφαλείας, σίγουρα θα πρέπει να γίνει, όμως δεν θα έπρεπε ποτέ να φθάσουμε εδώ».

Περισσότερες από 800 πτήσεις έχουν ακυρωθεί έως αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης FlightAware. Τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι το O'Hare του Σικάγο, το Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα, του Ντένβερ και το Fort Worth του Ντάλας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η μείωση της κίνησης στα αεροδρόμια θα ανέλθει στο 4% σήμερα, θα αυξηθεί στο 6% την 11η Νοεμβρίου και θα φθάσει στο 10% τη 14η Νοεμβρίου.

Η δημοσιονομική παράλυση, το επονομαζόμενο "shutdown", είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια στην αμερικανική ιστορία, με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να αδυνατούν να συμφωνήσουν στο Κογκρέσο σε έναν νέο προϋπολογισμό.

«Είναι απογοητευτικό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Η κυβέρνηση πρέπει να ξαναλειτουργήσει, προκειμένου να μην ακυρώνουμε πτήσεις», δήλωσε σήμερα στο CNBC ο Ρόμπερτ Άισομ, ο επικεφαλής της American Airlines, μίας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα είναι να επιχειρήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο σε όλους τους πελάτες μας».

Εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις

Οι ακυρώσεις προστίθενται στις μεγάλες ουρές αναμονής που σχηματίζονται στα σημεία ελέγχου, τα οποία διαχειρίζονται μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, τα οποία επίσης δεν λαμβάνουν τον μισθό τους εδώ και έναν μήνα.

Τα προβλήματα ξεκινούν την παραμονή ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο πολλοί Αμερικανοί θα παρατείνουν έως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ημέρα αργίας στις ΗΠΑ. Λαμβάνουν χώρα επίσης ενώ πλησιάζει το Thanksgiving, η μεγάλη αμερικανική οικογενειακή γιορτή, για την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν αεροπορικώς κάθε χρόνο, την 27η Νοεμβρίου.

«Εάν πρέπει να πάτε σε έναν γάμο, σε μια κηδεία ή σε κάτι άλλο σημαντικό τις επόμενες ημέρες, δεδομένου του κινδύνου ακύρωσης πτήσεων, θα συνιστούσα να αγοράσετε ένα δεύτερο εισιτήριο σε μια άλλη εταιρεία», είπε ο επικεφαλής της εταιρείας χαμηλού κόστους Frontier, ο Μπάρι Μπιφλ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιες πτήσεις επηρεάζονται; Όχι οι διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, σε αυτήν τη φάση, διευκρινίζουν οι United και Delta.

Η United αναφέρει πως οι ακυρώσεις επικεντρώνονται στις «εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις που δεν συνδέονται με τους αεροπορικούς κόμβους μας».

Γύρω στους 14.000 ελεγκτές κυκλοφορίας επιτηρούν τους αμερικανικούς αιθέρες. Καθημερινά, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν αεροπορικώς στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 44.000 πτήσεις κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας FAA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ