EE: Στηρίζει την καθαρή μετάβαση με πάνω από 358 εκατ. ευρώ σε 132 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Επιτροπή χορήγησε σήμερα πάνω από 358 εκατ. ευρώ σε 132 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η Επιτροπή χορήγησε σήμερα πάνω από 358 εκατ. ευρώ σε 132 νέα έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Τα έργα LIFE παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε μια καθαρή, κυκλική και ανθεκτική οικονομία, και συμβάλλουν στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας της ΕΕ, στηρίζοντας τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και προάγοντας τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η επένδυση αυτή θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο στο περιβάλλον, την οικονομία, τη βιομηχανία και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων. Τα έργα θα καλύπτουν όλα τα πεδία του προγράμματος LIFE, κινητοποιώντας προσπάθειες στους τομείς της φύσης και της βιοποικιλότητας, της κυκλικής οικονομίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της, και της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Συνόψεις των έργων LIFE 2024

Ελλάδα

Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων

Μετατροπή αποβλήτων τροφίμων σε ζωοτροφές (LIFE-INOFEED)

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί σημαντική πηγή αερίων του θερμοκηπίου, ενώ μεγάλες εκτάσεις πολύτιμης γεωργικής γης χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ζωοτροφών. Οι εταίροι του έργου θα παράγουν ζωοτροφές από απόβλητα φρούτων, λαχανικών, ζυμαρικών, ρυζιού, ψωμιού και ελιάς με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για την ξήρανση του υλικού και την παροχή ενέργειας στη διαδικασία, παράγοντας 1.600 τόνους ζωοτροφών από απορρίμματα τροφίμων.

Σύνοψη του έργου

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Βιώσιμος μετασχηματισμός αποβλήτων σε βιομεθάνιο (LIFE-W2B)

Τα οργανικά απόβλητα μπορούν να απελευθερώνουν αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Οι 5 εταίροι του έργου από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία θα κατασκευάσουν μια πιλοτική εγκατάσταση για τη μετατροπή των οργανικών αποβλήτων σε βιομεθάνιο υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω διεργασιών μικροβιακής ζύμωσης και αεριοποίησης. Τα υπολειπόμενα υλικά θα δημιουργούν μια πλούσια σε θρεπτικές ουσίες μορφή άνθρακα που μπορεί να προστεθεί στο έδαφος ως καταβόθρα άνθρακα.

Σύνοψη του έργου

Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Επίσπευση των ανακαινίσεων με χρήση ποιοτικών δεδομένων και υπηρεσιών δεδομένων που βασίζονται στην ΤΝ (LiveBetter)

Η ανακαίνιση των κτιρίων μπορεί να εξελιχθεί και να εξορθολογιστεί μέσω ψηφιακών υπηρεσιών που βασίζονται στην ΤΝ. Μέρος του LiveBetter είναι η δρομολόγηση ενός Τυποποιημένου Κοινού Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Κόμβου Κτιρίων, με 15 υπηρεσίες για έργα ανακαίνισης βασισμένες στην ΤΝ. Ο κόμβος θα εστιάζει σε μη τεχνικούς χρήστες και θα προσφέρει πρόσβαση σε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ψηφιακές επιθεωρήσεις κτιρίων, και χρηματοδότηση. Στους εταίρους του σχεδίου περιλαμβάνεται το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία.

Σύνοψη του έργου