ΧΑ: Σε χαμηλό 3,5 μηνών ο Γενικός Δείκτης

Δεύτερο διαδοχικό κλείσιμο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και αρνητικό εβδομαδιαίο πρόσημο για τον Γενικό Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών, που υπέκυψε υπό το βάρος των πιέσεων τόσο στους τραπεζικούς τίτλους, όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Εν μέσω πιέσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου ο γερμανικός DAX βρέθηκε να υποχωρεί έως και άνω του 1%, η ελληνική αγορά δεν κατάφερε να διαφοροποιηθεί, ωστόσο σε μία ακόμα συνεδρίαση ενεργοποιήθηκαν αγοραστικά αντανακλαστικά που επέτρεψαν στον ΓΔ να μετριάσει τις απώλειες.

Καθοριστική για τη διαμόρφωση κλίματος στη συνέχεια θα είναι η πορεία των βασικών δεικτών στη Wall Street καθώς, μετά τις απώλειες των προηγούμενων ημερών και τις πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας, οι αναλυτές βλέπουν τον S&P 500 να πλησιάζει σε κρίσιμα επίπεδα στήριξης. Ο δείκτης έχει διασπάσει καθοδικά των ΚΜΟ 21 ημερών (6.748,10 μονάδες) και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής από τον ΚΜΟ 50 ημερών (6.665 μονάδες) που αποτελεί βραχυπρόθεσμη στήριξη, με την επόμενη «γραμμή άμυνας» να τοποθετείται από τους αναλυτές της JP Morgan στις 6.640 μονάδες.

Εντός συνόρων, την ερχόμενη εβδομάδα η αγορά αναμένει αποτελέσματα από Optima, Τρ. Κύπρου και Aegean (όλες την Τρίτη 11/11). Την ερχόμενη εβδομάδα επίσης (14/11) αναμένεται και η ανακοίνωση της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο, προηγείται ωστόσο σήμερα το βράδυ η Scope Ratings.

Ενδεικτική της έκτασης των πιέσεων στο ταμπλό της Παρασκευής, η τελική εικόνα με μόλις 26 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 85 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1:3,3. Εκ των 26 ανοδικών μετοχών, οι 9 ήταν στη σύνθεση του FTSE Large Cap, ενώ στον FTSE Mid Cap με θετικό πρόσημο έκλεισε μόνο η ΕΧΑΕ, ενισχυμένη 1,94% στα 6,30 ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη, που την Παρασκευή «έγραψε» χαμηλό ημέρας στις 1.971 μονάδες, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με απώλειες 0,57% στις 1.986,86 μονάδες. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 30 Ιουλίου, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας οι συνολικές απώλειες διαμορφώθηκαν σε 0,42%.

Έντονα πτωτικός ο τραπεζικός δείκτης, έφτασε να υποχωρεί έως 2,3% πριν ολοκληρώσει, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος, στις 2.204,05 μονάδες (-1,31%). Με τέσσερις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ο ΔΤΡ έκλεισε την εβδομάδα με συνολικές απώλειες 1,48%.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 256,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 23,56 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διοχετεύθηκε τζίρος 155,93 εκατ. ευρώ, ήτοι το 61% του συνολικού.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, η Coca-Cola HBC ξεχώρισε με άνοδο 1,97% στα €40,30, όπως και οι Motor Oil και Aktor που έκλεισαν με κέρδη 1,83% και 1,67% αντίστοιχα. Κέρδη άνω του 1% κατέγραψαν και οι ΔΕΗ (+1,13%) και Jumbo (+1,09%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι μετοχές των Helleniq Energy (+0,89%), ΟΤΕ (+0,49%), Σαράντης (+0,32%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,09%). Χωρίς μεταβολή στα €9,86 έκλεισε ο τίτλος του ΔΑΑ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η ElvalHalcor με απώλειες 4,06% στα €3,19, η Τρ. Κύπρου υποχώρησε 2,55% (€7,64), η Τρ. Πειραιώς 2,50% (€6,62) και η Cenergy 2,09% (€14,96). Τιτάν (€39,95) και Alpha Bank (€3,42) ακολούθησαν με απώλειες περί του 2%, η Metlen έκλεισε στα €42,22 (1,81%), ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι Lamda Development (-1,10%), Viohalco (-1,08%) και Aegean (-1,03%).

Συγκρατημένες απώλειες για τις μετοχές των Eurobank (-0,55%) στα €3,22, ΟΠΑΠ (-0,52%) στα €17,24, ΕΤΕ (-0,48%) στα €12,54, ΕΥΔΑΠ (-0,44%) στα €6,74 και Optima (-0,13%) στα €7,73.