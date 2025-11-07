Τέρμα οι «μπαλωθιές» στην Κρήτη – Δρακόντεια μέτρα Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή

Ενίσχυση της προσπάθειας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και αυστηροποίηση των μέτρων κατά της οπλοκατοχής, με τη δημιουργία νέας υποδιεύθυνσης στην Κρήτη.

«Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταήδες» ήταν το αυστηρό μήνυμα έστειλε από το Ηράκλειο Κρήτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι ακόμη τραυματίστηκαν. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως το ελληνικό FBI θα έχει μόνιμη παρουσία στο νησί.

«Το ποτήρι ξεχείλισε εδώ και καιρό, μετά τις ακρίδες των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν και οι δολοφόνοι να τρομοκρατήσουν τους πολίτες», σημείωσε ο υπουργός, ενώ τόνισε πως «το σχέδιό μας για τον έλεγχο της εγκληματικότητας θα προχωρήσει πιο αποφασιστικά». Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε, μεταξύ άλλων για «σχεδόν απόλυτη» εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών στην Κρήτη, σημαντική μείωση κλοπών και μείωση ληστειών.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε και νέα μέτρα. Αναλυτικά, ανέφερε:

Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή, ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου.

Κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθειρξη έως 10 ετών σε περίπτωση που έχει ξαναδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του ν. 2168/93 (περί όπλων) εντός δεκαετίας. Η ποινή εκτίεται (δεν θα μετατρέπεται και δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση).

Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων: π.χ. υποτροπή σε περίπτωση πλημμελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης (η ποινή εκτίεται).

Επιβολή περιοριστικών όρων από Εισαγγελικό Λειτουργό σε περίπτωση κινδύνου ζωής, όταν υπάρχει φιλονικία μεταξύ προσώπων ή ομάδων (με βάση οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία) όπως π.χ. απαγόρευση επικοινωνίας, προσέγγιση χώρων κατοικίας, παράδοση οπλισμού, εμφάνιση στο Α.Τ. κ.ά.

Αναθεώρηση του πλαισίου και επανεξέταση έκδοσης αδειών σκοποβολής.

Ειδική διάταξη για απαλλαγή (δηλαδή για μη επιβολή ποινής) όποιου παραδίδει τον οπλισμό του εκουσίως στην αστυνομία, εν όψει αυστηρών ελέγχων.

Για τις μπαλωθιές, προβλέπεται διεύρυνση των δημόσιων χώρων όπου η οπλοκατοχή και η οπλοφορία αποτελεί κακούργημα, ώστε να συμπεριληφθούν και οι κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως εμποροπανήγυρεις και γάμοι. Για την ενίσχυση της αστυνομίας, τόνισε ότι αναβαθμίζεται σε Υποδιεύθυνση το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του Ελληνικού FBI) που θα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό και θα ενισχυθεί οικονομικά για πλήρη επιχειρησιακή και αποτελεσματική λειτουργία.

Σε ό,τι αφορά το μακελειό στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της και θα φτάσει μέχρι το τέλος την εξιχνίαση. «Εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε κανένα και πρωτίστως αυτούς που νομίζουν ότι θα επιβάλουν το δικό τους δίκιο σε βάρος των υπολοίπων… Είναι κρίμα για ένα τόσο φωτεινό τόπο με τόσο προκομένους ανθρώπους να υπάρχουν αυτές οι μαύρες κηλίδες που δημιουργούν τόσα προβλήματα κατά καιρούς», τόνισε ενώ διαφωνεί με το σχόλιο Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή

Επτά συλλήψεις για το μακελειό στα Βορίζια - Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Παράληλλα, τρέχουν οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στα Βορίζια. Μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί -7- άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και -2- ακόμα άτομα (17χρονος και 56χρονος), για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το 7ο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη χθες (6/11/2025) μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης. Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν

352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια Ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, τονίζεται καταληκτικά.