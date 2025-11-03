Ανεβάζει την τιμή-στόχο για Eurobank η UBS, διατηρεί «buy»

Ο οίκος σχολιάζει ότι τα αποτελέσματα της Eurobank ήταν σε αντίστοιχα των εκτιμήσεων, και «βλέπει» αυξημένα EPS λόγω Eurolife.

Σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Eurobank στα €4,20 (από €4,10 προηγουμένως), που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 28,05%, προχώρησαν οι αναλυτές της UBS, διατηρώντας τη σύσταση «buy».

Όπως λένε, τα αποτελέσματα της Eurobank ήταν σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχα των εκτιμήσεων, και εξηγούν ότι αναβαθμίζουν την εκτίμησή τους για τα κέρδη ανά μετοχή της τράπεζας λόγω Eurolife.

«Με μικρές μόνο αλλαγές για το 2025, αυξάνουμε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις μας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 3% για το 2026 και κατά 5,5% για το 2027, καθώς αρχίζουμε να ενσωματώνουμε την εξαγορά της Eurolife, αν και υπάρχει περαιτέρω προοπτική ανόδου από συνέργειες» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η UBS αναβαθμίζει επίσης την εκτίμησή της για το payout της Eurobank το 2025 στο 55% (από 52%), ενώ σχολιάζει ότι ο δείκτης CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 14,4% το 2027, «υποδεικνύοντας περαιτέρω ευελιξία για μικρές εξαγορές ή πρόσθετες αυξήσεις στη διανομή».

Ο οίκος επισημαίνει ότι η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται με δείκτη P/E στο 7,8x για το 2026, διατηρώντας discount έναντι του μέσου όρου των ευρωπαϊκών τραπεζών (9,3x). Οι αναλυτές της UBS υπολογίζουν επίσης ότι, με το ενδιάμεσο μέρισμα €170 εκατ. το 2025 και, με βάση την υπόθεση για payout 55%, η μερισματική απόδοση αυξάνεται περίπου στο 8% ετησίως έως το 2027.