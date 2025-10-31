Οριακή άνοδος για το πετρέλαιο - Ρεκόρ παραγωγής στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Το Brent και το WTI αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 2,9% και 2,3% αντίστοιχα τον Οκτώβριο.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή μετά τις αναφορές πως οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες ώρες. Παρόλα αυτά, η πληροφορία αυτή διαψεύσθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από δημοσίευσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραδόσεως Δεκεμβρίου του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκαν κατά 6 σεντς ή 0,09%, στα 65,06 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures παραδόσεως Νοεμβρίου του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate σημείωσαν κέρδη 33 σεντ ή 0,54%, στα 60,90 δολάρια.

Το Brent και το WTI αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 2,9% και 2,3% αντίστοιχα τον Οκτώβριο, με τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και τους μεγάλους παραγωγούς εκτός OPEC+ να αυξάνουν την παραγωγή.

Ο OPEC+ «κλίνει» προς μια μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές.

Το δολάριο βρέθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίων τριών μηνών.

Έρευνα του Reuters εκτιμά ότι η μέση τιμή του Brent θα κινηθεί στα 67,99 δολάρια ανά βαρέλι το 2025, περίπου 38 σεντς πάνω από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Το WTI αναμένεται να διαμορφωθεί στα 64,83 δολάρια, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου για 64,39 δολάρια.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Σαουδική Αραβία, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ενδέχεται να μειώσει την τιμή του αργού πετρελαίου τον Δεκέμβριο για τους Ασιάτες αγοραστές σε πολυμηνιαία χαμηλά.

Στο μεταξύ, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο εξαμήνου των 6,407 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Αύγουστο.

Μια έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ έδειξε επίσης παραγωγή ρεκόρ 13,6 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα την περασμένη εβδομάδα.