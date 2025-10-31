Πτωτικός ο Οκτώβριος για το ΧΑ - Έσπασε το ανοδικό σερί

Με συνολικές απώλειες 1,92% έκλεισε ο Οκτώβριος για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, ο οποίος έσπασε ένα ανοδικό σερί 11 διαδοχικών θετικών μηνιαίων αποδόσεων.

Με μηνιαίες απώλειες 1,92% έκλεισε ο Οκτώβριος για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, ο οποίος έσπασε ένα ανοδικό σερί 11 διαδοχικών θετικών μηνιαίων αποδόσεων.

Οι συναλλαγές της Παρασκευής ξεκίνησαν με διστακτικότητα, ωστόσο οι πιέσεις κλιμακώθηκαν σύντομα και λίγο μετά τις 12:30 ο ΓΔ υποχωρούσε έως τις 1.977 μονάδες, επίπεδο που -ενδοσυνεδριακά- είχε συναντήσει τελευταία φορά στις αρχές Αυγούστου. Σε εκείνο το χρονικό σημείο κορυφώθηκαν οι πιέσεις και για τον τραπεζικό δείκτη, που έφτασε να υποχωρεί έως και άνω του 2,5%.

Στα θετικά της ημέρας, το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκαν αγοραστικά αντανακλαστικά, τα οποία μετρίασαν τις απώλειες και βελτίωσαν την τελική εικόνα στο ταμπλό, όπου 45 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 73 με απώλειες και 33 αμετάβλητων.

Ο κλάδος των τραπεζών βρέθηκε και θα παραμείνει στο επίκεντρο και τις επόμενες ημέρες, με το βλέμμα στραμμένο στα αποτελέσματα γ’ τριμήνου. Μετά τις Eurobank και Τρ. Πειραιώς, την ερχόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν οι ΕΤΕ και η Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης την προσεχή Τετάρτη η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Τις επόμενες ημέρες ανακοινώνονται αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11). Έπονται, αμέσως μετά, οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου.

Για τον Γενικό Δείκτη, οι συναλλαγές της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν στις 1.995,20 μονάδες με απώλειες 0,50%, με την απόπειρα ανάκτησης των 2.000 μονάδων προς το κλείσιμο της συνεδρίασης να αποδεικνύεται ανεπιτυχής. Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ υποχώρησε 0,81%, ενώ οι συνολικές του απώλειες για τον Οκτώβριο διαμορφώθηκαν σε 1,92%.

Στις 2.237,26 μονάδες με πτώση 1,03% έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών, καταγράφοντας συνολικές απώλειες 2,38% σε επίπεδο εβδομάδας και 1,98% σε μηνιαία βάση.

Ο τζίρος αισθητά αυξημένος στα 351,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 105,1 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ αυτών, και τα πακέτα για το 3,74% της Helleniq Energy συνολικής αξίας 86,26 εκατ. ευρώ.